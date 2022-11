In januari maakte Maserati bekend dat het vanaf seizoen 2022-2023 in de Formule E uitkomt met een fabrieksteam. Dat valt samen met de introductie van de nieuwe, krachtigere Gen3-auto's. De Italiaanse autofabrikant neemt de plaats in van Venturi, dat afgelopen seizoen op de tweede plaats eindigde in het kampioenschap voor teams. Lucas di Grassi en Edoardo Mortara vormden toen het rijdersduo van het team. Van Di Grassi was al bekend dat hij het aankomende Formule E-seizoen uitkomt voor Mahindra, het was nog onduidelijk wat de plannen van Mortara waren.

Donderdag heeft Maserati daar meer duidelijkheid over geschept met de bekendmaking van het rijdersduo voor haar eerste seizoen in single-seaters in 60 jaar tijd. Mortara blijft ondanks de transitie naar een nieuwe naam gewoon aan bij het team, dat voluit Maserati MSG Racing gaat heten. In 2021-2022 werd de Zwitser met Italiaanse roots derde in het kampioenschap met onder meer vier overwinningen. Hij krijgt gezelschap van nieuwe teamgenoot Maximilian Günther, die de overstap maakt vanaf Nissan e.dams. Afgelopen seizoen verzamelde de Duitser slechts zes punten, maar in dienst van BMW Andretti wist hij in het verleden al eens drie Formule E-races op zijn naam te schrijven.

"Sinds mijn debuut in seizoen 4 is het team mijn thuis geworden en ik ben erg blij om mijn carrière in seizoen 9 en daarna voort te zetten met zo’n team van hardwerkende en getalenteerde mensen. De afgelopen vijf seizoenen waren enkele van de beste uit mijn carrière en na het behalen van zes zeges, 13 podiums en een vice-kampioenschap kijk ik ernaar uit om in Gen3 samen voort te bouwen op ons huidige succes", zegt Mortara over zijn nieuwe verbintenis met Maserati. "Als Zwitserse Italiaan is het een grote eer om het merk Maserati te vertegenwoordigen bij zijn terugkeer in de internationale autosport. Ik kijk er ook naar uit om met Max samen te werken, hij is een veelbelovende Formule E-coureur."

Günther voegt toe: "Ik ben erg trots om voorafgaand aan seizoen 9 samen met Edo lid te worden van de Maserati MSG Racing-familie. Ik heb veel bewondering voor het team en de prestaties in de afgelopen seizoenen - ze zijn moeilijk te verslaan en verdienen hun huidige status als vice-wereldkampioen volledig. Het is een enorme eer voor mij om deel uit te maken van de terugkeer van het merk Maserati op het circuit, in samenwerking met MSG Racing, en ik kijk ernaar uit om samen iets heel moois op te bouwen. Ik heb Edo voor het eerst ontmoet in 2016 en we hebben een vergelijkbare mentaliteit: we zijn allebei erg georiënteerd op details en gefocust op succes. We hebben op en naast de baan altijd een goede relatie gehad, gebaseerd op wederzijds respect. Ik ben ervan overtuigd dat we een fantastisch team gaan vormen en ik weet dat we samen met het team maximale prestaties aan de dag zullen leggen. Ik kan niet wachten om aan dit spannende avontuur te beginnen."