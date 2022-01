Maserati treedt in 2023 als nieuwe fabrikant toe tot Formule E

De Italiaanse fabrikant keert na een lange afwezigheid terug in de formulewagens, in samenwerking met een nader bekend te maken Formule E-team. Deze deal is vergelijkbaar met de relatie tussen mede-Stellantis-merk DS en Techeetah.

Maserati maakt sinds 2021 deel uit van de Stellantis Group, nadat Fiat Chrysler Automobiles en de PSA Group de handen ineen sloegen. Stellantis gaat de komende jaren vol inzetten op elektrificatie en heeft daarvoor zo’n dertig miljard euro gereserveerd. Om de producten verder te ontwikkelen, heeft men besloten om met Maserati toe te treden tot de Formule E. De autobouwer gaat een eigen aandrijflijn voor de Gen3-reglementen ontwikkelen. “Maserati keert terug naar de roots, terug naar het racen”, zei Maserati CEO Davide Grasso in gesprek met geselecteerde media, waaronder Motorsport.com. “Ik ben ontzettend blij en enthousiast om aan te kunnen kondigen dat Maserati als eerste Italiaanse merk toetreedt tot de Formule E. Dat gebeurt in seizoen negen.”

Formule E-oprichter en voorzitter Alejandro Agag voegde toe: “Dit is waarschijnlijk een van de mooiste dagen in de geschiedenis van het ABB Formule E-kampioenschap. Een iconisch merk met een rijke racegeschiedenis treedt toe. Het is geweldig dat een Italiaans team aan de start verschijnt van het kampioenschap. Het heeft even geduurd, maar het had geen beter merk kunnen zijn dan Maserati.”

Een aantal hardware-oplossingen zal gedeeld worden tussen DS en Maserati, maar op softwarevlak gaan de beide merken hun eigen weg.

Maserati stopte in 1957 als fabrieksteam in de formuleracerij, nadat Juan Manuel Fangio met de 250F zijn vijfde Formule 1-titel won. De 250F bleef daarna populair bij privateers en werd tot eind 1960 gebruikt. Het merk uit Modena ontwikkelde vele jaren later ook een MC12 voor de GT1-reglementen, waarmee het in 2010 de titel won.

Maserati CEO Davide Grasso en FIA Formule E-topman Alejandro Agag Foto: Maserati