De tijd begint te dringen voor de definitieve goedkeuring van het Formule 1-motorreglement voor 2027. De FIA en Liberty Media voeren de druk op richting de huidige motorfabrikanten om snel tot een compromis te komen dat voor alle betrokken partijen acceptabel is. Het doel is om tijdens het Grand Prix-weekend in Spanje, van 12 tot en met 14 juni, een definitief akkoord te hebben.

De FIA wil de technische reglementen voor 2027 aanpassen en afstappen van de bijna gelijke verdeling tussen elektrische aandrijving en verbrandingsmotor die dit seizoen wordt gehanteerd. Ferrari en Audi kunnen zich momenteel echter niet vinden in het voorstel zoals het er nu ligt.

Dat terwijl tijdens een bijeenkomst voorafgaand aan de Grand Prix van Canada alle motorfabrikanten het er nog over eens waren dat ingrijpen noodzakelijk was. De FIA presenteerde toen een concreet voorstel: een verhoging van de brandstofdoorstroming met 14 procent. Daardoor zou het vermogen van de verbrandingsmotor met 50 kW toenemen, terwijl het elektrische aandeel met hetzelfde vermogen zou worden teruggebracht.

Met een verdeling van 450 kW uit de verbrandingsmotor en 300 kW uit de MGU-K zouden volgens de FIA de belangrijkste problemen kunnen worden opgelost. Daarbij gaat het onder meer om superclipping en een te grote afhankelijkheid van batterijmanagement tijdens kwalificatieronden.

Toen het Formule 1-circus vervolgens in Montréal arriveerde, bleek het standpunt van Audi en Ferrari veranderd. Beide fabrikanten benadrukten dat een wijziging van deze omvang aanzienlijke aanpassingen aan de motoren zou vereisen. Dat zou gevolgen hebben voor de betrouwbaarheid, de ontwikkelingskosten en de interne werkprocessen, zo betoogden zij.

Aan die gewijzigde opstelling lag echter ook de vrees ten grondslag dat de voordelen van het zogenoemde ADUO-systeem verloren zouden gaan. Dat systeem moet fabrikanten met een achterstand extra ontwikkelingsruimte bieden. In de dagen na de Grand Prix van Canada werd daarom een alternatief voorstel opgesteld dat op papier hetzelfde doel kan bereiken, zonder ingrijpende wijzigingen aan de motoren die inmiddels al ver in hun ontwikkelingsfase zitten.

Tegelijkertijd heeft de Formule 1-commissie al ingestemd met een verlaging van de aerodynamische belasting van de auto's voor 2027. Er wordt gesproken over een reductie van 40 tot 50 punten aan neerwaartse druk. Daarmee moeten de auto's minder luchtweerstand genereren en lagere bochtsnelheden halen, waardoor het terugwinnen van energie eenvoudiger wordt.

In combinatie met een beperktere verhoging van de brandstofdoorstroming – ongeveer 5 procent in plaats van 14 procent – zou het mogelijk zijn om het veelbesproken lift-and-coast-effect aanzienlijk te verminderen. Bovendien kan zo een verhouding van circa 60 procent verbrandingsvermogen en 40 procent elektrisch vermogen worden bereikt, zonder de architectuur van de motoren fundamenteel te wijzigen.

Lees ook: Formule 1 Antonelli wijst op onderschatte kwaliteit van Mercedes W17

De tijd om tot een akkoord te komen is echter zeer beperkt. Volgens sommigen was de deadline hiervoor eigenlijk eind mei al. Welke richting uiteindelijk ook wordt gekozen, de beslissing moet dus snel worden genomen. De FIA en Liberty Media hopen uiterlijk aan het einde van dit weekend overeenstemming te bereiken, zodat het definitieve pakket tijdens de Grand Prix van Spanje ter goedkeuring kan worden voorgelegd.

Bekijk: F1-update: Slimme vleugeloplossing Red Bull, heeft Max Verstappen nieuwe rug nodig in Monaco?