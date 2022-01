Deze dikke Porsche is in 2022 de safety car in de Formule E

Sinds het eerste seizoen van de Formule E in 2014-2015 was BMW de leverancier van de safety cars. In eerste instantie werd de BMW i8 Coupe op pad gestuurd als een race geneutraliseerd moest worden, om in 2019 over te stappen op de i8 Roadster. Net zoals Mercedes en Aston Martin elkaar in 2021 in de F1 afwisselden als leverancier van de safety car, deden BMW en Mini – dat eigendom is van BMW - dat afgelopen jaar in de Formule E. BMW leverde opnieuw de i8 Roadster aan, terwijl Mini de Electric Pacesetter – een aangepaste en elektrische John Cooper Works Mini – inzette.

Het fabrieksteam van BMW heeft de Formule E na afloop van het seizoen 2020-2021 echter verlaten en ook aan het leveren van de safety car komt daarmee een einde. De elektrische raceklasse heeft echter al een nieuwe safety car-leverancier gevonden in Porsche. Het Duitse merk begint eind januari aan zijn derde jaar als fabrieksteam in de FE en levert vanaf dit seizoen dus ook de safety car aan. Daarvoor heeft Porsche gekozen voor de snelste elektrische auto in hun arsenaal, de Taycan Turbo S. De bolide heeft een vermogen van 560 kilowatt (761 pk), accelereert in 2,8 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur en haalt een topsnelheid van 260 kilometer per uur.

Toch verschilt deze Taycan Turbo S Safety Car behoorlijk van de versie voor de openbare weg. De wagen is voorzien van een rolkooi, racestoelen met zespuntsgordels en kabelbomen voor de safety car-verlichting. In de bumpers zijn extra knipperlichten verwerkt, terwijl de auto ook een loggersysteem van Marelli, een brandblusser en een hightech communicatiesysteem heeft gekregen. De Porsche Taycan Turbo S wordt het nieuwe kantoor van Bruno Correia, die al jaren de vaste safety car-bestuurder is in de Formule E.

Foto's: De Porsche Taycan Turbo S Safety Car in beeld

