Dit is de opvallende nieuwe safety car van de Formule E

BMW heeft sinds het eerste seizoen in 2014-2015 gezorgd voor de safety car in de Formule E. Normaal gesproken gebruikte men de i8 Coupe, een aangepaste versie van de hybride sportwagen. In 2019 introduceerde men vervolgens een i8 Roadster. Die wagen zal vanaf heden de taken delen met een aangepaste John Cooper Works Mini, genaamd de ‘Electric Pacesetter’. De wagen komt volgende maand tijdens de Formule E-race in Rome voor het eerst in actie.

Het uiterlijk van de Mini Electric Pacesetter is aangepast met een achtervleugel en wielkasten. De wagen is 130 kilogram lichter dan de reguliere Mini, maar heeft een vermogen van 182 pk en trekt in 6.7 seconden op naar 100 kilometer per uur. De banden zijn vergelijkbaar met die ook door de Formule E-wagens zelf gebruikt worden. Bruno Correia, de vaste bestuurder van de safety car in de FE, zal ook deze wagen besturen.

Mini-eigenaar BMW maakte begin dit jaar uit de Formule E te vertrekken. Het bedrijf was van mening dat ‘alle mogelijkheden benut zijn’ wat betreft het ontwikkelen van de technologie. Naar verwachting komt er na het vertrek van BMW een nieuwe safety car in de Formule E, maar daarover zijn nog geen details bekend.

Bekijk hieronder alle foto's van de nieuwe safety car:

MINI Electric Pacesetter, FIA Formula E Safety Car 1 / 10 Foto door: BMW AG MINI Electric Pacesetter, FIA Formula E Safety Car, design team 2 / 10 Foto door: BMW AG MINI Electric Pacesetter, FIA Formula E Safety Car 3 / 10 Foto door: BMW AG MINI Electric Pacesetter, FIA Formula E Safety Car 4 / 10 Foto door: BMW AG MINI Electric Pacesetter, FIA Formula E Safety Car, detail 5 / 10 Foto door: BMW AG MINI Electric Pacesetter, FIA Formula E Safety Car, detail 6 / 10 Foto door: BMW AG MINI Electric Pacesetter, FIA Formula E Safety Car 7 / 10 Foto door: BMW AG MINI Electric Pacesetter, FIA Formula E Safety Car 8 / 10 Foto door: BMW AG MINI Electric Pacesetter, FIA Formula E Safety Car 9 / 10 Foto door: BMW AG MINI Electric Pacesetter, FIA Formula E Safety Car 10 / 10 Foto door: BMW AG