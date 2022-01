Formule E-topman begrijpt weinig van vertrek Mercedes

Voorafgaand aan de Formule E-finale in Berlijn kon Motorsport.com als eerste melden dat Mercedes eind 2022 de sport zou verlaten. De aankondiging kwam onverwacht en was opmerkelijk, aangezien het merk met de ster liet weten dat de Formule 1 voor hen relevanter was: "In de toekomst zal het bedrijf de focus leggen op de activiteiten in de Formule 1, waarmee de status van de sport als snelste laboratorium voor de ontwikkeling en het verduurzamen van technologie nogmaals benadrukt wordt.” Eerder dit jaar kondigde Mercedes echter aan in 2030 enkel nog volledig elektrische straatauto’s te willen ontwikkelen, een investering van zo’n veertig miljard euro. Desondanks zette de autobouwer door met het vertrek uit de Formule E.

Een onbegrijpelijk besluit, zo laat Formule E-voorzitter en mede-oprichter Alejandro Agag weten in gesprek met Motorsport.tv: “Ik begrijp hun beslissing niet. Het is voor mij gewoon een raadsel. Ze verkopen meer en meer elektrische auto’s en ze stoppen met de verkoop van straatauto’s met een verbrandingsmotor in 2030.”

Hij vervolgt: “Het lijkt erop dat ze voor een laatste dans terugkeren naar de racerij met verbrandingsmotoren. Ze willen genieten van die laatste jaren waarin ze benzine kunnen verbranden, en dan keren ze in 2030 misschien terug naar de elektrische racerij. Vermoedelijk al voor die tijd. Ik begrijp niets van hun beslissing, maar dat is ook geen probleem.”

Formule E verkeert in prima gezondheid

Mercedes is overigens niet de enige Duitse gigant die de Formule E verlaat. Ook Audi en BMW maakten al bekend de elektrische raceklasse te verlaten. Volgens Agag hoeft de sport zich geen zorgen te maken over een gedevalueerd startveld: “Er komen op zeer korte termijn nieuwe fabrikanten bij en we hebben fantastische onafhankelijke teams. De Formule E verkeert in een uitstekende gezondheid.”

De verwachting is dat het huidige Formule E-team van Mercedes binnenkort wordt overgenomen en als onafhankelijke renstal door zal gaan.