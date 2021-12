Formule E kijkt voor Gen4 ook naar waterstoftechnologie

Tijdens de pre-season test in Valencia in november onthulde de Formule E de eerste afbeeldingen van de nieuwe en zeer opvallende Gen3-bolides. Deze nieuwe wagens worden vanaf het seizoen 2022 ingezet. In dat jaar treedt het nieuwe reglement in werking. De organisatie van het elektrische racekampioenschap kijkt echter al een stuk verder vooruit. Achter de schermen wordt al gewerkt aan het nieuwe Gen4-reglement. De klasse heeft potentiële nieuwe fabrikanten uitgenodigd om deel te nemen aan een brainstormsessie om de toekomst van de Formule E te bepalen.

Formule E mede-oprichter Alejandro Agag zei in gesprek met Motorsport.tv: “Gen3 is nu al geweldig. We zijn echter ook al aan het nadenken over Gen4, wat over vijf jaar geïntroduceerd wordt. De gesprekken beginnen nu al. Uiteraard nodigen we de huidige automerken en fabrikanten uit. We nodigen echter ook alle andere fabrikanten uit om met een open vizier te brainstormen over hoe Gen4 eruit moet komen te zien. Alles is open, alles is mogelijk.”

Een van de zaken die besproken wordt, is de mogelijkheid om gebruik te gaan maken van waterstoftechnologie. Agag zei daarover: “Waterstof valt binnen de licentie die de Formule E heeft met de FIA [een exclusieve rechtendeal van 25 jaar voor elektrische formulewagens]. Er zijn twee manieren waarop waterstof gebruikt kan worden. De ene optie is om waterstof te gebruiken als brandstof. Dat is nu nog heel inefficiënt, maar er wordt door bepaalde partijen aan gewerkt om het efficiënter te maken. De andere optie is, en zo zouden wij het willen gebruiken, een waterstofcel die de elektriciteit produceert die nodig is om een elektrische motor aan te drijven. Zodra deze technologie breed beschikbaar is en op raceniveau werkt, gaan we daar zeer zeker naar kijken.”

Een waterstof-brandstofcel wordt al gebruikt in de Extreme E om de negen Odyssey 21 E-SUV’s op locatie op te laden. In 2020 sloot Mercedes’ technisch partner HWA zich aan bij de Hyraze League, een sportscarkampioenschap met 800 pk sterke waterstofauto’s dat in 2023 het levenslicht moet zien.

Molly Taylor, Johan Kristoffersson, Rosberg X Racing, Catie Munnings, Timmy Hansen, Andretti United Extreme E, Mikaela Ahlin-Kottulinsky, Kevin Hansen, JBXE Extreme-E Team Foto: Colin McMaster / Motorsport Images