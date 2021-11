Formule E teaset nieuwe Gen3-bolide met opvallende vorm

In januari begint de Formule E aan haar laatste seizoen met de Gen2-bolide, die sinds het seizoen 2018-2019 in gebruik is. De voorbereidingen op het nieuwe seizoen begonnen maandag op het circuit van Valencia. De Nederlandse coureur Robin Frijns reed de snelste tijd in de middagsessie, nadat Sam Bird in de ochtend rapste was gegaan.

Ook is in Valencia de Gen3-auto onder voorwaarde van strenge geheimhouding aan de fabrikanten, teams, coureurs en partners van het kampioenschap gepresenteerd. In navolging daarvan hebben de organisatie van de Formule E en de FIA als teaser enkele afbeeldingen naar buiten gebracht van de nieuwe wagen, die sneller, lichter, krachtiger en efficiënter moet worden dan de Gen2. De volgende Formule E-auto valt echter vooral op door zijn vanaf bovenaf gezien driehoekige vorm, die volgens het persbericht “geïnspireerd is op de deltavleugel van een gevechtsvliegtuig.”

De opvallende vorm van de Gen3, die nog het meeste weg heeft van de DeltaWing die in 2012 zijn debuut maakte in de 24 uur van Le Mans, moet er nog meer dan de Gen2 voor zorgen dat de wagen waarmee straks gereden wordt onmiskenbaar een Formule E-auto is. Uit de vrijgegeven afbeeldingen valt verder op te maken dat de Formule E afscheid neemt van de voorste wielkasten zoals die bij de huidige auto in de voorvleugel zijn geïntegreerd. Dit zal de wagen minder vatbaar maken voor schade, wat samen met het feit dat de auto kleiner en lichter wordt voor betere races moet zorgen.

De Formule E pretendeert met de Gen3 de meest efficiënte racewagen ter wereld te hebben gebouwd. Zo moet minimaal 40 procent van de energie die verbruikt wordt tijdens een race energie zijn die gedurende diezelfde race is teruggewonnen bij het remmen. Ook wordt de Gen3 de eerste formuleauto met een aparte aandrijftrein voor (250 kW) en achter (350 kW), en door de toevoeging van een aandrijftrein voor en de regeneratieve remkracht die dit oplevert wordt het ook de eerste formuleauto zonder hydraulische remmen. Een elektromotor moet goed zijn voor 350 kW (zo’n 470 pk) en een topsnelheid van 320 kilometer per uur kunnen produceren.

Het is de bedoeling dat de Formule E-fabrikanten in het voorjaar van 2022 de Gen3-bolides uitgeleverd krijgen, nadat deze eerst aan een intensief testprogramma is onderworpen.

De nieuwe Gen3 Formule E-auto. Afbeelding: FIA Formula E