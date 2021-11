Giovinazzi “in de war” na eerste kennismaking met FE-bolide

De racecarrière van Antonio Giovinazzi krijgt in 2022 een vervolg in de Formule E. Hij tekende recent een contract bij Dragon/Penske Autosport, nadat hij de afgelopen drie seizoenen namens Alfa Romeo in de Formule 1 actief was. In de aanloop naar zijn overstap naar de elektrische klasse is Giovinazzi deze week present in Valencia, waar de Formule E de pre-season test organiseert. Daar maakt de Italiaan voor het eerst kennis met de Gen2-bolide van de klasse, die in het aankomende seizoen voor het laatst gebruikt wordt. Dat kennismaken ging overigens niet zonder slag of stoot, zo gaf hij na afloop van de ochtendsessie op dinsdag toe.

“Het is een compleet andere categorie. Ik heb in GT-auto’s, LMP2’s en F1 gereden, maar alles voelt zo anders als je in deze auto stapt”, verklaarde Giovinazzi. Vooral het remmen is een wel een dingetje. “Maandag was ik een soort van in de war en moest ik veel dingen leren. Maar het belangrijkste probleem voor mij is het remmen. In de F1 kan iedereen echt aanvallen tijdens het remmen, ook omdat je zoveel downforce hebt. Hier kan dat niet en daar heb ik moeite mee – maar ik herinner me dat dit ook zo was toen ik in 2018 in de Gen1-auto reed.”

Geen ideale voorbereiding op debuutseizoen

Na anderhalve testdag vond Giovinazzi zich terug op de vijftiende plek in de ranglijst. Op dinsdagmiddag nam hij nogmaals plaats in de FE-bolide, maar de laatste testdag op donderdag mist hij vanwege verplichtingen in de Formule 1. Bovendien miste Giovinazzi op zijn twee dagen in Valencia tijd in de auto door de proeven met de kwalificatie en race. “Dit is niet geweldig, maar het is wat het is en ik ga me meer focussen op de sim om mezelf bekend te maken met de auto. Voor de eerste race heb ik echter maar weinig kilometers gemaakt”, aldus Giovinazzi. Door het gebrek aan echte kilometers moet hij dus hoofdzakelijk vertrouwen op ervaringen in de simulator.

“In de eerste race ga ik mijn best doen, terwijl ik in december en januari veel tijd in de simulator op de fabriek ga doorbrengen. Het wordt echter een moeilijk deel van het seizoen, maar we zullen hard werken om te proberen om zo snel mogelijk in goede vorm te geraken. Ik moet nog twee weken in de F1 racen en daarna is het tijd voor Kerst, maar daarna wil ik meteen naar de fabriek om zoveel mogelijk kilometers te maken in de sim. Ook wil ik de procedures en dergelijke doorlopen. Er is niet veel tijd en natuurlijk wil je altijd meer, maar dit is hoe het is.”