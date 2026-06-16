McLaren en Red Bull gaan in beroep tegen herstel Gasly-podium

McLaren en Red Bull Racing hebben hun voornemen om in beroep te gaan tegen het terugdraaien van de tijdstraffen van Pierre Gasly tijdens de Grand Prix van Monaco officieel doorgezet.

Afgelopen vrijdag herstelden de FIA-stewards de podiumklassering van Gasly nadat de Alpine-coureur na afloop van de race twee tijdstraffen van vijf seconden had gekregen voor twee afzonderlijke snelheidsovertredingen in de pitstraat. Op basis van bewijs dat werd aangeleverd door Formula One Management (FOM), dat verantwoordelijk is voor de tijdwaarneming in de Formule 1, bleek er een afwijking te zitten in de manier waarop de snelheid werd gemeten bij de ingang van de unieke pitstraat van Monaco. Daardoor werd vastgesteld dat Gasly en vier andere coureurs ten onrechte waren bestraft.

Hoewel de straffen van Gasly werden geschrapt, hadden andere coureurs hun tijdstraffen tijdens de race al uitgezeten. Dat leidde bij onder meer McLaren en Red Bull tot ongeloof over het volgens hen ongekende besluit van de stewards.

Beide teams maakten direct na de uitspraak bekend dat zij een intentieverklaring tot beroep hadden ingediend. Inmiddels hebben zij die stap omgezet in een formele beroepsprocedure.

"McLaren Racing kan bevestigen dat het officieel een kennisgeving van beroep heeft ingediend bij het FIA International Court of Appeal met betrekking tot de volgende besluiten rond de Grand Prix van Monaco 2026: Stewards Document 99, de herziene eindklassering in Document 100 en de herziene kampioenschapsstand in Document 101", liet McLaren weten in een verklaring.

"Hoewel wij het juridische proces van de FIA en de rol van de stewards volledig respecteren, zijn wij van mening dat deze zaak belangrijke vragen oproept over sportieve eerlijkheid, consistentie in de toepassing van de regels en de integriteit van de competitie."

Isack Hadjar verloor zijn podiumplaats in Monaco door het terugdraaien van de straf van Gasly. Foto door: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

"Gedurende het gehele raceweekend in Monaco - en bij alle andere evenementen - hebben alle teams gehandeld volgens de geldende reglementen en de destijds toegepaste standaardprocedures met betrekking tot de snelheidslimiet in de pitstraat. Teams hebben hun procedures daarop afgestemd en waar nodig opgelegde straffen geaccepteerd en uitgevoerd."

De verklaring vervolgde: "Naar onze mening creëert het achteraf verwijderen van straffen een situatie waarin sommige deelnemers worden benadeeld omdat zij juist hebben gehandeld volgens de regels en de beslissingen van de stewards. Een dergelijke uitkomst dreigt sportieve ongelijkheid te veroorzaken en ondermijnt het vertrouwen in een consistente toepassing van de FIA Sporting Regulations."

"Onze beslissing om in beroep te gaan is niet gericht tegen een specifieke concurrent. Zij weerspiegelt onze overtuiging dat het kampioenschap baat heeft bij reglementen die consistent, transparant en eerlijk worden toegepast op alle deelnemers. McLaren blijft zich inzetten om constructief samen te werken met de FIA, Formula One en de andere teams om de integriteit van de sport te beschermen en het vertrouwen in het regelgevend kader te behouden."

Red Bull heeft nog geen officiële verklaring afgegeven over zijn eigen beroepsprocedure. Motorsport.com begrijpt echter dat ook het team uit Milton Keynes formeel in beroep is gegaan nadat Isack Hadjar door het herstel van Gasly's podiumplaats zijn eigen podiumklassering verloor.