Jake Dennis wint eerste race in Riyad, Robin Frijns tiende

Het was eerder op de dag Jean-Eric Vergne die de pole-position scoorde voor de tweede ronde van het Formule E-kampioenschap. De Fransman bleek nipt sneller dan Mitch Evans en Jake Dennis, die tot de tweede en derde startplek kwamen in de kwalificatie. Robin Frijns en Nyck de Vries waren niet snel genoeg om mee te doen voor een plek in de voorste gelederen en bleven steken op respectievelijk de twaalfde en 22ste - en daarmee laatste - startpositie.

Bij de start van de race bleef polesitter Vergne aan kop. Daarachter was Sergio Sette Camara zeer goed weg gekomen vanaf de vierde plek. Dermate goed dat hij bij de eerste bocht een kijkje aan de binnenkant besloot te nemen om te zien of hij de tweede plek van Evans kon overnemen. Puntje bij paaltje koos de Braziliaan echter eieren voor zijn geld, met als gevolg dat Evans de tweede plaats behield en Dennis terug kon gaan naar de derde stek.

Vervolgens barstte het Attack Mode-spel los, waardoor het in de openingsfase van de race stuivertje wisselen was tussen de coureurs die de top-drie vormden: Vergne, Evans en Dennis. Naarmate de krachtmeting vorderde, was het Dennis die de regie nam door een voorsprong van een paar seconden te nemen op Vergne, Cassidy en Evans. Een handvol ronden wisselden de Jaguar-teamgenoten van positie toen Cassidy doordat nog eens door de Attack Zone moest, terwijl Evans kort achter hem zat.



Dennis noteerde ondertussen de ene na de andere snelste raceronde en boekte zodoende een comfortabele overwinning. “Fuck yeah!”, klonk het in de garage van het Andretti Formule E-team, nadat de regerend kampioen met een voorsprong van dertien seconden was gefinisht. Vergne moest in de eindfase flink sparen, waardoor het nog spannend werd hoe de rest van het podium eruit zou komen te zien. Evans ondernam in de laatste ronde nog een do or die-actie in een poging de tweede plek te pakken. De Nieuw-Zeelander schoot echter wijd, met als gevolg dat hij terugviel naar de vijfde plaats. Vergne hield dus stand op de tweede plek, terwijl er dankzij Cassidy alsnog een Jaguar op het podium stond. Sam Bird greep de vierde plek.

Frijns hield een punt over aan de eerste race in Riyad door tiende te worden. De Vries moest zich tevreden stellen met de zeventiende plek.

Zaterdag vindt er nog een tweede E-Prix plaats in Saudi-Arabië.

Uitslag Riyad E-Prix I: