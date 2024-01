Groep A

In de eerste kwalificatiegroep zaten zowel Nyck de Vries als Robin Frijns. Het was voor de Nederlanders echter al snel duidelijk dat het behalen van de knock-outfase er niet in zat. De Vries bungelde nagenoeg de hele sessie onderaan en na de laatste vliegende rondes stond de coureur uit Friesland stijf onderaan. Meer dan een halve seconde moest de 28-jarige coureur toegeven op nummer voorlaatst en teamgenoot Edoardo Mortara. Ook Frijns kon geen potten breken. De Envision-rijder leek in het slotstuk van de sessie wel door te gaan naar de top-acht, maar zag dat vier andere deelnemers snellere tijden noteerden.

Jake Hughes ging in zijn McLaren als eerst de baan op, maar dat bleek geen goede strategie. De Britse coureur zag dat de baan na verloop van tijd beter werd en daardoor viel hij buiten de top-vier, wat nodig is om naar de kwartfinales van de kwalificatie te gaan. Voor kampioenschapsleider Pascal Wehrlein verliep de eerste ronde in de kwalificatie wel goed. De Duitser was snel en ook in de laatste snelle ronde lukte het de coureur om in de top-vier te blijven. Met hem sloegen ook Jake Dennis, Nick Cassidy en Mitch Evans hun slag en kwalificeerden zich voor de kwartfinales.

Groep B

In groep B was de kwalificatie een stuk spectaculairder dan in de eerste groep. De coureurs zaten bij elkaar op het vinkentouw en na de eerste snelle rondes waren het Sergio Sette Camara, Maximilian Günther, Sam Bird en Stoffel Vandoorne die zich bij de beste vier hadden genesteld.

Nadat de coureurs voor een vers setje rubber naar de pits waren geweest zetten ze allemaal nog een keer goed aan. Het werd uiteindelijk een secondespel om binnen de tijd over de streep te komen voor de getimede ronde, maar iedereen slaagde daarin. Alleen Jehan Daruvala had serieus last van het ophouden, de Indiër kwam daardoor niet verder dan de laatste tijd in de sessie.

In de slotronde was het dringen voor een plekje bij de beste vier. Het lukte Vandoorne en Bird niet om die plek vast te houden, Norman Nato en Jean-Eric Vergne pakten in hun laatste kans hun plek in de kwartfinales af.

Kwartfinales

De eerste kwartfinale werd een gevecht tussen Wehrlein en Dennis. Beide heren ontliepen elkaar niet veel, maar na de helft van de ronde was het gat geslagen door Dennis. Door een sterk eindschot van Wehrlein werd het nog spannend, maar aan de streep was het regerend kampioen Dennis die met iets minder dan een tiende de winst pakte.

Het duel Evans-Cassidy leek na het eerste meetpunt al over. Evans greep direct een tweetal tienden en bouwde dat in het vervolg van de ronde alleen maar uit. Cassidy kon zijn concurrent simpelweg niet bijbenen, ook na een beter einde was het voor de rijder uit Auckland op een halve seconde niet goed genoeg.

De derde kwartfinale werd een gevecht tussen Günther en de verrassende Sette Camara. Laatstgenoemde rijder was de eerste met een tijd en deed dat alleraardigst. Sette Camara ging zelfs sneller rond over de straten van Diriyah, maar het ontliep elkaar bijzonder weinig. Door een klein foutje in de laatste sector vergooide Günther de kans, waarna Sette Camara met bijna vier tienden de Maserati van Günther eruit tikte.

Het slotstuk van de kwartfinales beloofde het spannendste te worden. Vergne en Nato zijn twee oudgedienden en hebben hun sporen in de Formule E ruimschoots verdiend. De Fransen hielden de strijd bijzonder spannend, Vergne had de overhand. Met een goed einde van zijn ronde maakte de Penske-coureur een einde aan de pole-illusies van Nato en stootte hij door naar de halve finales.

Halve finales

Het duel tussen Dennis en Evans stond als eerste halve finale op het programma. Direct een enorme knaller, want het zijn twee grote namen uit de Formule E. Dennis reed voor de Jaguar van Evans de pits uit en moest zo als eerst de snelle ronde noteren. Het was Evans die door de ronde heen het beste reed en bouwde al gauw een voorsprong van een tiende op. Het werd aan het einde nog erg spannend, maar met 0.083 seconde voorsprong behield de Nieuw-Zeelander de voorsprong.

Op papier was de strijd Sette Camara versus Vergne een ongelijke. Vergne is de grote man, terwijl Sette Camara normaal gesproken vooral in de achterhoede rondrijdt. In de vliegende ronde bleek ook dat Vergne het tempo er iets beter in had, al was het tot het laatste moment enorm spannend. Met een uitstekende derde sector trok Vergne met de Penske toch de snelste tijd naar zich toe en was het gat bijna een halve seconde.

Finale

Een klapstuk in de finale, met de strijd tussen Vergne en Evans. Een strijd tussen twee absolute grootmachten uit de elektrische klasse en dat beloofde enorm spanend te worden. Ook hing er - verrassend genoeg - ergens een beetje dreiging van regen in de lucht, dus er moest snel geracet worden. Vergne mocht voor Evans de baan op.

In de openingssectoren ontliepen de heren elkaar nauwelijks wat. Het wisselde continu wie de snelste tijd te pakken had. Op bijna elk meetpunt stond er een andere naam boven de ander. Zo ook in het slotstuk. Evans had net een kleine voorsprong te pakken, maar Vergne was in de laatste bochten net wat sneller. Daarmee gaat de pole naar Penske.

Startopstelling E-Prix van Riyad I

