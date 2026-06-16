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Fornaroli werkt deze week F1-test af voor Haas in Jerez

Regerend Formule 2-kampioen Leonardo Fornaroli krijgt na zijn FP1-debuut voor McLaren de kans om kennis te maken met Haas tijdens een tweedaagse TPC-test.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Leonardo Fornaroli, McLaren

Foto: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Na zijn FP1-debuut voor McLaren tijdens de Grand Prix van Spanje staat Leonardo Fornaroli deze week opnieuw achter het stuur van een Formule 1-auto. De Italiaan neemt deel aan een tweedaags Testing of Previous Cars-programma (TPC) van Haas op het circuit van Jerez.

Motorsport.com heeft vernomen dat de regerend Formule 2-kampioen op woensdag en donderdag in actie komt voor Haas op het Spaanse circuit. Op dit moment lijkt de test vooral bedoeld om beide partijen beter met elkaar kennis te laten maken en mogelijke kansen voor de toekomst te verkennen.

McLaren-teambaas Andrea Stella sprak na de FP1-sessie van Fornaroli in Barcelona lovend over de prestaties van de Italiaan en benadrukte de waarde die hij voor het team heeft wanneer hij wordt ingezet.

Leonardo Fornaroli stapte vrijdag in Barcelona nog in de McLaren MCL40.

Leonardo Fornaroli stapte vrijdag in Barcelona nog in de McLaren MCL40.

Foto door: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Ik ben erg tevreden over zijn houding, snelheid en consistentie", zei Stella. "Leonardo is absoluut een aanwinst voor de Formule 1 en wij willen hem zien rijden. Dat zou in de toekomst zeker voor McLaren Racing kunnen zijn, maar tegelijkertijd werken we samen om alle kansen te onderzoeken die zich in de Formule 1 kunnen voordoen."

De test in Jerez vormt het vervolg van een bijzonder drukke periode voor Fornaroli. Naast zijn werkzaamheden in de simulator van het McLaren Technology Centre heeft hij onlangs de stap gezet van TPC-tests met de McLaren MCL60 uit 2023 naar zijn eerste officiële Formule 1-optreden met de huidige MCL40 tijdens de eerste vrije training in Barcelona.

In Jerez kruipt Fornaroli achter het stuur van de Haas VF-25, een auto die volledig nieuw voor hem zal zijn. Dat geldt ook voor de Ferrari-krachtbron waarmee de wagen is uitgerust. Volgens informatie van Motorsport.com neemt ook Haas-reservecoureur Ryō Hirakawa deel aan de test.

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