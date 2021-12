Officieel wordt er in de Formule E geracet met single-seaters met open wielen, maar de huidige Gen2-bolide is voorzien van wheel covers. Die lopen door naar de voorvleugel en zijn dermate stevig dat coureurs hun auto kunnen gebruiken om een inhaalactie te forceren, zonder dat dit tot noemenswaardige schade leidt. Met de introductie van de Gen3-bolide in 2023 – die geen wheel covers lijkt te hebben op de teasers – lijkt daar verandering in te komen, maar er wordt nog een seizoen geracet met de huidige wagens. Tweevoudig kampioen Jean-Eric Vergne is echter van mening dat er zo snel mogelijk iets gedaan moet worden aan de manier waarop er in de klasse geracet wordt.

“Ik denk dat wij een heel professioneel kampioenschap zijn. Maar de manier waarop de coureurs momenteel racen, is onacceptabel. De auto’s maken het mogelijk voor coureurs om elkaar te raken en toch in de punten te eindigen, dus ik denk dat de FIA iets moet doen”, verklaart Vergne. Als voorbeeld noemt hij een van de FE-races van afgelopen seizoen in Londen. DS Techeetah-teamgenoot Antonio Felix da Costa werd daar door Andre Lotterer in de pitmuur gedrukt en viel uit, waardoor zijn kansen op het prolongeren van de titel tot vrijwel nul werden gereduceerd.

Geen goede sier bij kinderen, sponsoren en fabrikanten

Bovendien denkt Vergne ook dat het ellebogenwerk in de Formule E geen goede sier maakt bij zowel sponsoren, jonge fans als de fabrikanten. “Als je denkt aan de jonge kinderen die Formule E-races kijken, dan denken zij dat wij vriendschappelijke kartraces rijden. Dat mag niet zo zijn. Je vertegenwoordigt een merk. Het is slecht voor de show en ik verzoek de FIA met klem om daar iets aan te doen. Ze moeten het beter controleren.”

Hoe slecht is het in de ogen van Vergne dan gesteld met de manier van racen in de elektrische raceklasse? “Zelfs in het karten racen de kinderen eerlijker dan wij in de Formule E”, luidt de harde conclusie van de Fransman. De karting heeft in zijn ogen ook een passende oplossing voor het probleem. “In de karts word je gediskwalificeerd als je iemand van de baan rijdt, dan maakt het niet uit waarom dat gebeurde. Waarom kunnen wij in de Formule E niet hetzelfde doen? Ik begrijp het niet. Ik hoop in ieder geval dat het racen eerlijker en cleaner wordt, want het is onacceptabel wat ik van vorig jaar heb gezien.”