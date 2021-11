Frijns topt eerste dag van Formule E pre-season test in Valencia

De Formule E bereidt zich deze dagen in Valencia voor op het nieuwe seizoen, dat op 28 en 29 januari in Saudi-Arabië van start gaat. Dit seizoen rijdt men voor het laatst met de Gen2-wagens. Het vermogen voor de races is opgekrikt met 20kW, maar de aandrijflijnen zijn gehomologeerd dus daar is verder niets aan veranderd. Mede daardoor waren er weinig betrouwbaarheidsproblemen te noteren.

De eerste dag van de driedaagse test, met tussendoor een mediadag op woensdag, eindigde met een test van het nieuwe kwalificatieformat. De vierenhalf uur daarvoor konden de teams gebruiken voor hun eigen testprogramma. Uiteindelijk eindigde Robin Frijns bovenaan de tabellen. De Nederlander zette in de middag een 1.26.968 neer, ruim anderhalve tiende sneller dan Jean-Eric Vergne. Diens teamgenoot Antonio Felix da Costa gaf twee duizendsten toe op de derde plaats. De vierde tijd ging naar Nick Cassidy in de tweede wagen van Envision, voor Andre Lotterer in de Porsche. Mitch Evans, Jake Dennis, Sebastien Buemi, Maximilian Gunther en Pascal Wehrlein maakten de top tien van de middagsessie vol.

In de ochtendsessie noteerde Jaguar-rijder Sam Bird de snelste tijd, twee tienden langzamer dan de toptijd van Frijns in de middag. Lucas di Grassi eindigde daarin als tweede. Indy Lights-kampioen Oliver Askew was de snelste nieuwkomer op de vijftiende stek. Dan Ticktum sloot de dag af als achttiende, Alfa Romeo F1-coureur Antonio Giovinazzi begon zijn kennismaking met de Formule E rustig met de twintigste stek.

Mercedes-mannen Nyck de Vries en Stoffel Vandoorne waren in de ochtend ook in de top tien te vinden, maar concentreerden zich in de middag op een ander programma en eindigden op ruim vier seconden van Frijns op de laatste twee posities.