Formule E stapt officieel over op een nieuw kwalificatieformat

In de opzet die de Formule E tot en met afgelopen seizoen hanteerde, werd het veld opgedeeld in verschillende kwalificatiegroepen. De hoogstgeplaatste coureurs in het kampioenschap moesten de baan in de eerste groep schoonvegen en waren zodoende schier kansloos om de beslissende 'super pole' te halen. Het leverde een beroerde startplek op en hield de titelstrijd kunstmatig spannend, zoals onder meer Nyck de Vries volledig terecht heeft aangegeven.

De kritiek zwengelde dit jaar aan en voor aankomend seizoen, het laatste jaar met Mercedes als fabrieksteam, is de organisatie overstag gegaan. Het kwalificatieformat gaat op de schop, waarvoor inmiddels toestemming is gekregen van de FIA World Motor Sport Council. In het nieuwe systeem wordt het veld nog maar in twee groepen verdeeld. Iedere groep van elf coureurs krijgt vervolgens tien minuten de tijd om een snelle ronde op de klokken te brengen. Als de balans is opgemaakt, gaan de snelste vier coureurs uit iedere groep door.

Het betekent dat er acht coureurs overblijven die via een knock-out systeem uitmaken wie vanaf pole mag vertrekken. Het worden namelijk één-tegen-één duels vergelijkbaar met de opzet van een voetbaltoernooi. De winnaars van de kwartfinales gaan door naar de halve eindstrijd, waarna er een finale volgt om de polesitter aan te wijzen. De verliezers van de knock-out rondes bezetten logischerwijs de startplekken twee tot en met acht, terwijl de rest van de grid wordt bepaald op basis van de rondetijden uit de eerste groepen.

Meer racetijd bij 'full course yellow'

De elektrische raceklasse, waarbij Nyck de Vries als eerste wereldkampioen in de boeken staat, pakt overigens niet alleen de kwalificatie aan voor aankomend jaar. Tijdens de races gaat er ook het één en ander veranderen, meer specifiek bij een tussenkomst van de safety car of een 'full course yellow'. De Formule E greep in die gevallen steevast in door de hoeveelheid in te zetten energie terug te schroeven, maar dat is verleden tijd. In 2022 zal dat niet langer gebeuren, maar kiest men voor extra racetijd. Als de 'full course yellow' vijf minuten in beslag neemt, zal de race ook langer duren - vergelijkbaar met blessuretijd in het voetbal. Het kampioenschap wil er een sof zoals in Valencia mee voorkomen en fans zoveel mogelijk actie op de baan bieden.