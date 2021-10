Formule E past veelbesproken kwalificatieformat aan

Sinds het seizoen 2018-2019 maakt de Formule E gebruik van een systeem met kwalificatiegroepen, waarbij de best geklasseerde rijders uit de titelstrijd feitelijk worden gestraft. De coureurs worden opgedeeld in groepen van zes op volgorde van de WK-stand. De hoogst genoteerde rijders moeten als eerste de baan op en krijgen daardoor te maken met de slechtste baanomstandigheden. Regelmatig eindigden de topcoureurs op de laatste startrijen. Dat heeft er wel aan bijgedragen dat de titelstrijd zeer open en onvoorspelbaar bleef, maar de coureurs zijn vanaf het eerste moment kritisch op het format.

De Formule E-organisatie heeft geluisterd naar de feedback en zal vanaf komend jaar de kwalificatie aanpassen. Men schakelt over naar een knock-out concept dat voor de fans ook eenvoudiger te begrijpen is. Coureur Sam Bird kwam met dit idee op de proppen, waarna de Formule E ermee aan de slag ging.

Hoe werkt het kwalificatieformat van de Formule E?

De coureurs worden opgedeeld in twee groepen. De vier snelste rijders van elke groep gaan door naar de kwartfinale. Dit zijn één-tegen-één duels. De winnaars gaan door naar twee halve finales, waarna de twee snelste rijders in de finale duelleren om de pole. Chief Championship Officer Alberto Longo legde tijdens een persconferentie in Mexico de beweegredenen uit: “Dit is het resultaat van de wens om het raceformat te vereenvoudigen. We gaan terug naar de basis, maar we willen ook innovatief blijven. Dit format is heel begrijpelijk, want iedereen snapt hoe een tennistoernooi werkt. Visueel is het aantrekkelijk en op televisie zal het spectaculair zijn.”

Het concept is niet volledig nieuw: de Superleague Formula - het racekampioenschap waar de wagens waren uitgerust in de kleuren van voetbalclubs - maakte in het verleden al gebruik van een dergelijk format. De verwachting is dat het nieuwe concept op 15 oktober wordt goedgekeurd tijdens de volgende vergadering van de World Motor Sport Council. Het Formule E-seizoen 2021-2022 begint op 28 en 29 januari in Saudi-Arabië.

De Superleague-Formula bolide in de kleuren van Corinthians Foto: Superleague Formula