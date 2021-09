Di Grassi tekent Formule E-deal bij Venturi Racing

Audi maakte in november 2020 al bekend aan het einde van het seizoen 2020-2021 de Formule E te verlaten. Lucas di Grassi kwam daardoor met lege handen te staan. De voormalig kampioen heeft nu een plekje gevonden bij Venturi Racing. Dat gaat ten koste van Norman Nato. Het management van de Braziliaan sprak met diverse teams, maar uiteindelijk viel de keuze op Venturi. Daar wordt hij teamgenoot van Edoardo Mortara, die afgelopen seizoen achter kampioen Nyck de Vries als tweede eindigde.

“Iedereen die me kent weet hoe competitief ik ben”, legt Di Grassi uit. “Het is voor mij essentieel dat ik kan rijden voor een team waarvan ik weet dat het vooraan mee kan strijden en mee kan doen om de titel. Venturi heeft afgelopen seizoen heel erg goed gepresteerd. Het team heeft de afgelopen jaren veel progressie geboekt. Het momentum is er en ze laten op elk vlak vooruitgang zien. Edo heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij deed tot het laatste moment mee om de titel.”

Er zijn geen details naar buiten gebracht over de duur van het contract, maar vermoedelijk gaat het in eerste instantie om een eenjarige deal. Mocht Audi-partner Abt in staat zijn om in 2022-2023 toe te treden tot het Gen3-tijdperk, is het aannemelijk dat Di Grassi terugkeert.

Nato keert waarschijnlijk terug in zijn rol als reserverijder van Venturi, al heeft hij van teambaas Susie Wolff toestemming gekregen om met andere teams te praten.

Video: In gesprek met Di Grassi, Mortara en teambaas Wolff