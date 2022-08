Jake Dennis had zaterdag vanaf pole-position de eerste E-Prix op het ExCeL London gewonnen en eiste zondag in de kwalificatie ook de beste startpositie voor de tweede race van het weekend voor zich op. De Andretti-coureur versloeg in de finale Lucas di Grassi, die zich derhalve als tweede mocht oplijnen.

Dennis controleerde het eerste deel van de wedstrijd vanuit leidende positie, maar Di Grassi sloeg toe via de attack mode. Deze moest drie keer worden geactiveerd, voor een periode van vier minuten. Dennis deed dat in de 28ste ronde voor de laatste keer en gaf - vanwege de wijde lijn die gereden moest worden om de attack mode te activeren - daarmee de koppositie aan Di Grassi. Laatstgenoemde had op dat moment al voldaan aan de eis van drie keer de attack mode halen.

Ondanks het extra vermogen dat Dennis gedurende een periode van vier minuten genoot dankzij de attack mode, lukte het hem niet Di Grassi van de leiding te verdringen. De Venturi-coureur kwam na 38 ronden racen met een voorsprong van 3,1 seconde op nummer twee Dennis over de streep. Nyck de Vries finishte op 4,5 seconde van de winnaar als derde. Dat deed hij zaterdag ook al, maar toen wierp een tijdstraf hem terug naar P6.

De Vries had zich als vijfde gekwalificeerd, maar werkte zich mede door de attack mode voorbij Antonio Felix da Costa en Antonio Giovinazzi. Laatstgenoemde zou terugvallen door een drive through-penalty wegens te veel energieverbruik en uiteindelijk uitvallen. De Vries’ Mercedes-teamgenoot Stoffel Vandoorne finishte vanaf de dertiende startplek als vierde en deed daarmee uitstekende zaken in de strijd om het kampioenschap.

Vandoorne deelde de zevende startrij met zijn voornaamste titelrivaal Mitch Evans. De Belg zag de Nieuw-Zeelander in de openingsfase voorbij komen, maar werkte zich vervolgens in het kielzog van zijn concurrent gestaag naar voren. Evans en Vandoorne leken respectievelijk vierde en vijfde te worden, maar in de slotfase viel Evans stil met een technisch probleem.

Daardoor kreeg Vandoorne de vierde plek in de schoot geworpen en zette hij na zijn tweede plek van zaterdag opnieuw een grote stap richting de titel. De 30-jarige Vlaming heeft nu 185 punten, 36 stuks meer dan nummer twee Evans. Evenals Evans bleef nummer drie Edoardo Mortara (144 punten) puntloos. De als zeventiende gestarte Zwitser strandde mede door een tijdstraf van vijf seconden wegens een incident met Maximilian Günther en een uitstapje op P13.

Achter Di Grassi, Dennis, De Vries en Vandoorne completeerde Felix da Costa de top-vijf. Sebastien Buemi werd zesde, vlak voor Robin Frijns. De Nederlander reed een uitstekende wedstrijd, die hij op P18 was begonnen. De laatste punten waren voor Sam Bird, Sergio Sette Camara en Pascal Wehrlein.

Het Formule E-seizoen eindigt over twee weken met een double-header in Seoul.