Ricciardo incasseert gridstraf voor sprintrace GP van Miami

Daniel Ricciardo maakte zondag een goede kans op punten in de Grand Prix van China, maar werd bij de herstart na de eerste safety car-fase van achteren geramd door Lance Stroll. Dat was het begin - en eigenlijk ook de oorzaak - van een middag met een teleurstellend einde voor de RB F1-coureur.

Door de beuk van Stroll aan Ricciardo verloor laatstgenoemde een positie aan Nico Hülkenberg. Inhalen was op dat moment officieel nog niet toegestaan, alleen kwam Hülkenberg ermee weg omdat Ricciardo ‘duidelijk een probleem had’. Dat laatste is één van de uitzonderingen die worden genoemd in artikel 55.8 van het sportief reglement van de Formule 1, de regel die gaat over niet inhalen tijdens een neutralisatie.

Ricciardo haalt uit naar Stroll: Formule 1 Ricciardo woest na reactie Stroll op incident: "Mijn bloed kookt"

Ricciardo was daarna in de veronderstelling dat hij de positie mocht terugpakken van Hülkenberg. Dat deed de coureur met startnummer 3 dan ook even later tijdens de tweede safety car-situatie. Dat was echter niet toegestaan. De stewards leggen in hun rapport uit waarom: “De bestuurder van auto 3 [Ricciardo] gaf toe dat hij auto 27 [Hülkenberg] bewust inhaalde. Hij verklaarde te denken dat dit mocht, omdat auto 27 hem had ingehaald tijdens de eerste safety car. We melden dat auto 27 toen toestemming had om auto 3 in te halen op basis van artikel 55.8”, wijzen de stewards naar eerdergenoemde uitzondering.

“Maar er was geen gerechtvaardigde basis voor auto 3 om auto 27 in te halen toen de race geneutraliseerd was. Daarom leggen we auto 3 een straf van tien seconden op”, vervolgen de stewards. Omdat Ricciardo bij het contact met Stroll dusdanig veel schade had opgelopen, zou hij de finish in Shanghai niet halen. Daarom zetten de stewards zijn tijdstraf van tien seconden om in een gridstraf van drie posities voor de volgende race in Miami. In dit geval betekent dat dus dat hij drie plekken moet inleveren tijdens de sprintrace rond het Hard Rock Stadium. Daarnaast krijgt Ricciardo twee strafpunten bijgeschreven op zijn licentie.

Alpine beboet voor onveilige pitstop

Ook Alpine kreeg een straf opgelegd van de stewards: 10.000 euro boete voor een incident bij de pitstop van Pierre Gasly. De Fransman kreeg groen licht om weg te rijden, terwijl de rechter achterband nog niet goed was vastgezet. Vervolgens viel de auto van Gasly op de grond, waarbij een monteur omver werd geworpen. Wel reed Gasly pas weg nadat het wiel alsnog goed was gemonteerd. De stewards houden Alpine ‘volledig verantwoordelijk’ voor dit voorval en geven het team derhalve een boete. Het team heeft laten weten dat de monteur in orde is.

Video: De botsing van Stroll op Ricciardo