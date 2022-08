Vandoorne blijft gefocust voor Seoul: "Kan geen gas terug nemen"

De kans is groot dat Mercedes voor het tweede opeenvolgende jaar de wereldkampioen Formule E aflevert. Vorig jaar toonde Nyck de Vries zich de sterkste in de elektrische raceklasse, dit jaar staat teamgenoot Stoffel Vandoorne er uitstekend voor om de wereldtitel over te nemen. Met nog twee races in Seoul voor de boeg heeft de Belg 36 punten voorsprong op naaste achtervolger Mitch Evans, terwijl er nog maximaal 60 punten te verdienen zijn. Vandoorne kan in de eerste race in Zuid-Korea al kampioen worden als hij na afloop van de race minimaal 30 punten voorsprong heeft. Al met al heeft hij dus een riante uitgangspositie, maar tegelijkertijd weet de voormalig Formule 1-coureur dat hij niet kan proberen om het op safe te spelen.

"Ik kan geen gas terug nemen. Het is niet zo dat ik daar kan verschijnen en het rustig aan kan doen", beseft Vandoorne zich na de dubbele krachtmeting in Londen, die hij met een tweede en vierde plek afsloot. "Dat is nooit het geval in Formule E. We hebben in het verleden gezien dat er grote schommelingen mogelijk waren als jij het fout hebt en de ander het goed heeft. Laten we zien. Ik wil het team gefocust houden, maar mezelf ook. Ik kan me geen fout veroorloven, zoals ik in de kwalificatie [op zondag] deed. Als ik de auto in de race op een goede plek zet, dan moet het goed komen."

Vandoorne profiteerde in de zondagse race in Londen van technische problemen bij Evans, met wie hij in gevecht was om de vierde positie. Van tevoren had de Belg overigens niet verwacht dat hij in de race om die positie zou kunnen strijden, nadat hij in de kwalificatie niet wist door te dringen tot de duels en als dertiende aan de race moest beginnen. "Ik verwachtte eigenlijk wel dat ik een paar punten zou scoren, ik had alleen geen idee hoeveel het er zouden worden. Als je op een circuit als Londen, waar het lastig inhalen is, as dertiende start, dan kan je normaal gesproken misschien twee, drie of vier punten scoren. Maar we hebben er veel meer gepakt en dat resultaat was dus een stuk beter dan verwacht."