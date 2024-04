Pérez moet strijden voor P3: “Safety Car heeft ons veel gekost”

Max Verstappen en Sergio Pérez deelden de eerste startrij op het Shanghai International Circuit. Na het doven van de rode lichten behield de regerend wereldkampioen de koppositie, maar Pérez werd in de eerste bocht buitenom verschalkt door Fernando Alonso. Enkele ronden later ging de Mexicaan de Spanjaard weer voorbij, maar Verstappen was toen al aan de horizon verdwenen.

Het gat tussen de twee Red Bulls werd vervolgens alleen maar groter, ondanks dat Pérez zaterdag na de kwalificatie nog vol vertrouwen was dat hij de strijd met Verstappen om de winst kon aangaan. Dat zat er geen moment in en uiteindelijk moest Pérez zelfs nog knokken om een podiumplaats te scoren. Door de eerste safety car-fase, nodig zodat de auto van Valtteri Bottas geborgen kon worden, viel hij terug tot achter Lando Norris en Charles Leclerc.

“De safety car-fase heeft ons echt wat gekost. Helaas verloren we daarbij twee posities”, zei Pérez na afloop in een eerste reactie tegen Nico Rosberg. De zesvoudig Grand Prix-winnaar slaagde erin Leclerc terug te pakken, maar kreeg Norris niet in het vizier voor P2. Dat had mede te maken met het feit dat hij in zijn jacht op Leclerc veel van zijn banden moest vragen. “We hebben het grootste deel van de race op de harde band gereden. Maar als je in de eerste ronden op die band zo moet vechten, dan gaat die rap achteruit. Desondanks is het ons gelukt om het podium te bereiken.”

Ook in de eerste stint op mediums had Pérez het lastig. “We kwamen zeker wat tempo tekort, met name op de mediums worstelden we met de balans”, vervolgde hij. “Van gisteren naar vandaag hebben we veel veranderd, dus ik denk dat we de omstandigheden niet zo goed hebben doorgrond als we hadden gekund. Al met al was het denk ik wel een sterk weekend. We weten waarom de race pace vandaag iets minder was.”

De volgende Grand Prix is over twee weken in de straten van Miami. Toen Rosberg Pérez tot slot vroeg of hij daar weer voor de winst gaat, luidde het antwoord strijdlustig: “Dat is het doel”.

Video: De start van de Grand Prix van China