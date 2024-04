Max Verstappen was dit weekend ook in de Grand Prix van China een klasse apart, terwijl Mercedes-coureurs George Russell en Lewis Hamilton respectievelijk zesde en negende werden. Sportief gezien lijkt er dan ook geen enkele reden voor de drievoudig wereldkampioen om Red Bull voor Mercedes te verruilen. Mercedes-teambaas Toto Wolff verwacht ook niet dat Verstappen dit per 2025 zal doen. “Als ik Max was, zou ik bij Red Bull blijven in 2025”, zei Wolff na afloop van de race op het Shanghai International Circuit tegen onder meer Motorsport.com. “Maar ik ben Max niet”, grapte de Oostenrijker er achteraan, zonder concreet antwoord te willen geven op de vraag of hij kans ziet om Verstappen al per 2025 vast te leggen.

Wolff lijkt de blik wat Verstappen betreft liever op 2026 te richten. Dan wordt de grid mogelijk door elkaar geschud als gevolg van de invoering van een nieuw technisch reglement. Maar ook daarmee blijft Wolff voorzichtig. “Ik denk niet dat er iemand is die iets kan verkopen aan Max, Jos [Verstappen] en Raymond [Vermeulen]”, vervolgde de Mercedes-chef. “Met hun gecombineerde verstand van autosport maakt het niet uit of je het nou goed verkoopt of niet. Ik denk dat het een kwestie van gevoel is, over waar de beste toekomst mogelijk is met daarbij veel factoren in overweging nemend. Ik denk dat wij ons in een heel goede positie bevinden voor 2026. We hebben ambitieuze doelen gesteld voor onze motor, batterij en brandstof. Als we dan ook nog een redelijk chassis kunnen produceren, dan hebben we denk ik een goed voorstel.”

Het flirten van Mercedes met Verstappen is begonnen sinds de interne onrust bij Red Bull. Hoewel Wolff dat laatste niet bij naam noemt, zegt hij wel dat ook ‘andere factoren’ kunnen bijdragen aan een bepaalde beslissing van een rijder. “Als je er op de meest rationele manier naar kijkt, dan is het duidelijk dat je zegt: dat is de snelste auto in handen van de snelste coureur”, refereerde Wolff aan de combinatie Red Bull/Verstappen. “Ik denk echter niet dat dit de enige reden is om te blijven waar je bent. De simpele zielen kijken er misschien zo naar, anderen hebben wellicht meer diepte en laten dan ook andere dingen meespelen. Ik denk dat Max meer diepte heeft.”