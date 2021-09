Di Grassi maakt DTM-debuut als afscheidscadeau van Abt

Di Grassi zal als gastrijder bij Abt de teamgenoot worden van vaste rijders Kelvin van der Linde, Mike Rockenfeller en Sophia Flörsch. Bij de races op de Hockenheimring en de Norisring zal Abt daarmee met vier Audi’s aan de start verschijnen. De R8 van Di Grassi krijgt dezelfde rode, gele en groene kleurstelling als de auto waarmee de Braziliaan in het seizoen 2016/2017 ook de titel behaalde in de Formule E. In dat seizoen rekende Di Grassi namens Abt Audi af met Renault e.dams-coureur Sebastien Buemi.

Afscheidscadeau

Het DTM-debuut bij Abt is een soort afscheidscadeautje voor Di Grassi, die volgend jaar de Audi-stal verlaat en in de Formule E overstapt naar Mercedes-klantenteam Venturi. “We hebben lang nagedacht over wat we Lucas konden geven als afscheidscadeautje”, vertelt Hans-Jurgen Abt. “Toen kwamen we met dit gekke idee om hem een weekend in de DTM te laten racen. Dat zijn er uiteindelijk twee geworden, met in totaal vier races.”

De 37-jarige Di Grassi heeft lange tijd gereden voor het team van Abt. De Braziliaan reed er al in 2014 tijdens het allereerste seizoen van de Formule E. Hij bleef er ook toen het team een jaar na het winnen van de titel in 2017/2018 de status van Audi-fabrieksteam kreeg. In zijn zeven jaar bij het team won Di Grassi 12 Formule E-races en eindigde hij 35 keer op het podium. Het leverde hem vijf opeenvolgende seizoenen een plekje bij de beste drie op in de eindklassering. Door het vertrek van Audi uit de Formule E moest de Braziliaan echter op zoek naar een ander stoeltje om te blijven racen in de elektrische raceklasse.

Di Grassi heeft nog nooit geracet in de DTM, al mocht hij in 2013 wel al eens testen met een Audi RS5 DTM. De Braziliaan gaf uiteindelijk echter toch de voorkeur aan Audi’s LMP1-bolide en een langer verblijf in het FIA World Endurance Championschip. “Dit is typisch Abt”, vertelt Di Grassi over zijn afscheidsgeschenk. “Je ziet tegenwoordig zelden meer een band in de sport als deze. Ik heb met Abt Sportsline een geweldige tijd gehad in de Formule E en ik hoopte tot het bittere einde dat ik bij het team kon blijven, zelfs na Audi’s vertrek uit de Formule E. Dat is uiteindelijk niet gebeurd voor seizoen acht, maar ik ben super blij dat we onze reis nog even voortzetten voor twee DTM-weekenden. Dit geeft hopelijk ook aan dat er in de toekomst nog meer aan zit te komen.”

Het DTM-debuut van Di Grassi vindt op 3 oktober plaats op de Hockenheimring. Een week later zal de Norisring dienst doen als decor voor de seizoensfinale van de Duitse raceklasse.