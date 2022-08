Di Grassi verkast naar Mahindra voor Formule E-seizoen 2022-2023

Di Grassi rijdt dit weekend bij de finale in Seoul zijn honderdste Formule E-race. Dat wordt ook direct zijn laatste wedstrijd in dienst van Venturi. De kampioen van het seizoen 2016-2017 stapt over naar Mahindra, waar de plek van Alexander Sims vrij kwam. De Brit keert terug naar de GT-racerij. Mahindra wordt vanaf komend jaar ook de aandrijflijnleverancier van het terugkerende ABT-team, de formatie waar Di Grassi voorheen ook al voor actief was.

“De overstap naar Mahindra betekent een nieuwe uitdaging in mijn loopbaan. De timing had niet beter kunnen zijn: met de introductie van Gen3 in seizoen negen van het FIA Formule E-wereldkampioenschap begint iedereen vanaf nul”, aldus de Braziliaan. “Mijn zevenjarige relatie met ABT Sportline, waarbij we samen de titel wonnen, geeft ons een goede springplank. Dat team gaat de aandrijflijn gebruiken. Deze extra data, plus mijn goede band met de engineers, zal ons goed van pas komen. Het doel voor de korte termijn is om races te winnen. Voor de langere termijn wil ik Mahindra Racing helpen de wereldtitel te veroveren en uit te groeien tot icoon in de wereldwijde elektrische racesport.”

Mahindra staat momenteel negende in het teamkampioenschap en beleeft een moeizaam seizoen. Teambaas Dilbagh Gill hoopt dat de komst van Di Grassi voor een impuls gaat zorgen: “Er is geen twijfel over mogelijk dat Lucas een van de grootste Formule E-coureurs uit de historie van de sport is. De statistieken en het zilverwaar spreken voor zich. Voor ons is zijn aantrekkingskracht veel breder dan dat. Wij zijn het enige team dat sinds de oprichting klimaatneutraal is. Het is voor ons van fundamenteel belang dat we technologische ontwikkelingen op het gebied van elektrische mobiliteit met passie en kennis zowel op als naast de baan bevorderen. Lucas past perfect in dat plaatje. Ons doel is om met Mahindra Racing wereldkampioen te worden. De ervaring en drive van Lucas speelt daarbij een doorslaggevende rol.”