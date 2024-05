Batterijproblemen zorgen voor kortere attack mode in FE-race Berlijn

Een opmerkelijke verandering tijdens het Formule E-weekend in Berlijn. Het circuit van Tempelhof is voor deze editie wat aangepast en dat levert de nodige problemen op. Zo heeft de organisatie de attack mode per race verkort. In de eerste race moeten de coureurs twee keer door de attack mode heen waarna ze in totaal acht minuten meer vermogen krijgen, voor de tweede race wordt deze verkort naar zes minuten. Er is dus een kortere tijd dat de batterij 350 kilowatt mag verbruiken. "De duur van de attack mode in Berlijn is verminderd als onderdeel van de monitoring van de levensduur onderdelen van de auto's. De Sporting Regulations zijn specifiek hiervoor ontworpen, we kunnen nu wat flexibeler zijn."

In de paddock wordt met begrip gereageerd op de keuze van WAE (Williams Advanced Technology). "Ik begrijp waarom ze dit doen, gezien de batterijproblemen. Ze willen niet dat er te lang 350 kilowatt van de batterij wordt gevraagd", vertelt regerend Formule E-kampioen Jake Dennis. "Als dit nodig is, dan moeten ze dat doen. Ik ben geen voor- noch tegenstander. Het is simpelweg de situatie waar we ons nu in bevinden. Het wordt voor iedereen hetzelfde, dus de impact zal meevallen."

Dennis ontkent dat de coureurs om de veranderingen hebben gevraagd. "Ik denk dat dit vanuit Williams komt. Zij nemen de beslissingen, wij hebben hier vanzelfsprekend niets mee te maken", aldus Dennis. "Zij besluiten of wij de attack mode mogen inzetten of niet. Het heeft in ieder geval niets te maken met de temperatuur van de batterij. Het is eerder vanwege het feit dat de auto's tegenwoordig zo snel zijn en 350 kilowatt zet de krachtbron flink onder druk en het verbruikt veel energie. Dat is voor nu hoe de situatie is."

Tijdens eerdere races werd zo'n beslissing niet genomen, waardoor coureurs last kregen van minder werkende batterijen. Vooral in São Paulo speelde dat meermaals op. "De batterijen worden langzaam maar zeker ouder. Race na race wordt het erger, want we gebruiken ze langer", vertelt ABT Cupra-coureur Lucas di Grassi. "Hier is het probleem niet de hitte, want dat hadden we in São Paulo er nog bij. Dan heeft de batterij het moeilijk om weer op temperatuur te komen. Dat gaat hier niet een probleem zijn."

De verwachting is dat later dit seizoen in Shanghai en Portland opnieuw dergelijke voorzorgsmaatregelen worden genomen.