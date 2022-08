Evans wint in Seoul en houdt Formule E-titelstrijd levend

De titelstrijd in het Formule E-seizoen 2021/22 wordt beslist in de laatste race. Mitch Evans won zaterdag de eerste race van de double-header in Seoul en verkleinde zo zijn achterstand op leider Stoffel Vandoorne, die vijfde werd, tot 21 punten. Nyck de Vries viel uit na een massale crash in de eerste ronde.