Evans wint in Seoul en houdt Formule E-titelstrijd levend

Het Seoul Street Circuit, dat onder meer door het Olympisch Stadion van de stad gaat, is dit weekend het decor voor de laatste twee races in het Formule E-seizoen 2021/22. Stoffel Vandoorne kwam met 185 punten als leider in het klassement naar de Zuid-Koreaanse metropool. De Belg verdedigde een voorsprong van 36 en 41 punten op respectievelijk Mitch Evans en Edoardo Mortara, zijn voornaamste concurrenten in de titelstrijd.

In de kwalificatie voor de eerste race moest Vandoorne zijn meerdere erkennen in Evans en Mortara. De 30-jarige Vlaming kwalificeerde zich als zevende, terwijl Evans de derde startpositie voor zich opeiste. Mortara nam schuin voor Vandoorne plaats op P6. Oliver Rowland pakte de pole-position voor de eerste Formule E-wedstrijd ooit in Zuid-Korea, Lucas di Grassi vergezelde de Brit op de eerste rij. Pascal Wehrlein en Jake Dennis stonden op respectievelijk P4 en P5, tussen Evans en Mortara in. Uittredend kampioen Nyck de Vries (P15) en Robin Frijns (P16) deelden de achtste startrij.

Vanwege de regen eerder op de dag ging de race van start op een opdrogende baan, waarbij het op de grid zoeken was naar grip. Rowland kon niet lang genieten van zijn pole-position. Het was Di Grassi die als leider de eerste bocht inging, gevolgd door Evans en de teruggevallen Rowland. Evans leek een betere start te hebben dan Di Grassi, maar laatstgenoemde profiteerde van het feit dat hij de binnenkant had voor de eerste bocht. Een bocht later lukte het Evans alsnog om Di Grassi te pakken voor de leiding, waarna Di Grassi in het stadion ook werd ingerekend door Rowland voor P2. Mortara was bij de start geklommen naar P5, terwijl Vandoorne de zevende plaats had behouden.

Verder naar achteren ging het mis in de openingsronde. Norman Nato miste in een duel met Sergio Sette Camara zijn rempunt en belandde in de TecPro-baanafzetting. Daarmee veroorzaakte de Fransman, dit weekend bij Jaguar invaller voor Sam Bird als teamgenoot van Evans, een kettingreactie. In zijn spiegels zag hij Dan Ticktum, Sebastien Buemi, De Vries, Nick Cassidy, Oliver Turvey, André Lotterer en Oliver Askew eraf vliegen in dezelfde bocht. De Vries ‘parkeerde’ zijn Mercedes daarbij onder de Nissan van Buemi, maar kon net als ieder ander ongedeerd uitstappen.

(Tekst gaat verder onder tweet)

Omdat zeven van de acht betrokkenen hun weg niet konden vervolgen - alleen Cassidy kon verder - zag de wedstrijdleiding zich genoodzaakt de rode vlag uit te hangen. In totaal duurde het ongeveer drie kwartier om de situatie, die deed denken aan de eerste bocht in de 2007-editie van de Formule 1-race op de Nürburgring, te verhelpen. De herstart vond plaats na een ronde achter de Safety Car, zonder Ticktum, Buemi, De Vries, Turvey, Lotterer en Askew. Voor hen zat de race erop na het incident in de eerste ronde.

Bij de herstart verdedigde Evans zijn koppositie met succes, gevolgd door Rowland, Di Grassi, Dennis, Mortara, Vergne en Vandoorne. In de vierde ronde schoof de klassementsleider op naar P6: hij profiteerde van een aanvaring tussen Mortara en Vergne voor zich in het gevecht om P5. Daarbij kreeg Mortara een tikje van Vergne, waardoor hij de bocht miste en twee plekken verloor aan Vergne en Vandoorne. Tot overmaat van ramp voor Mortara werd híj als schuldige aangewezen, omdat hij volgens de stewards meermaals van lijn wisselde. Dat moest hij bekopen met een tijdstraf van vijf seconden. Uiteindelijk zou Mortara uitvallen met een lekke band, waardoor hij definitief een streep kan zetten door zijn titelkansen.

Daarna bleef het spektakel op de baan, die door de lange code rood alweer behoorlijk was opgedroogd, beperkt. De attack mode, die twee keer voor een periode van vier minuten geactiveerd moest worden, kon daar niet veel aan veranderen. Evans reed relatief onbedreigd naar de winst, waarmee hij uitstekende zaken deed in de titelstrijd. Rowland en Di Grassi flankeerden de Nieuw-Zeelander op het podium, terwijl Dennis als vierde finishte. Vandoorne nam halverwege de wedstrijd P5 over van Vergne en finishte daar ook. Vergne moest genoegen nemen met P6, voor Wehrlein. Frijns reed een goede inhaalrace en besloot deze op plek acht, de laatste punten gingen naar Antonio Felix da Costa en Cassidy. Door een crash van Alexander Sims in het stadion eindigde de wedstrijd overigens achter de Safety Car.

In het klassement gaat Vandoorne nog steeds aan kop, maar hij zag zijn voorsprong op zijn enig overgebleven concurrent Evans wel slinken tot 21 punten: 195 om 174. Op zondag, de slotdag van het Formule E-seizoen, zijn er nog 29 punten te verdienen: 25 voor de overwinning, 3 voor de pole-position en 1 voor de snelste raceronde.

De uitslag van de eerste Formule E-race in Seoul: