Nyck de Vries was in de openingsronde van de eerste Formule E-race ooit in Zuid-Korea één van de betrokkenen bij een spectaculair incident in bocht 20/21. Op dat punt van het opdrogende Seoul City Circuit verloren in korte tijd acht coureurs de controle over hun Gen2-wagen, waarna ze in de TecPro-baanafzetting belandden. De Vries schoof zelfs met zijn Mercedes onder de Nissan van Sebastien Buemi. De halo voorkwam daarbij dat de coureur uit Sneek aan het hoofd werd geraakt.

“Godzijdank hebben we de halo”, aldus De Vries tegenover Motorsport.com. “Al zag het er volgens mij angstaanjagender uit dan het in werkelijkheid was. Het gebeurde eigenlijk vrij traag. Als je naar de beelden kijkt, dan is het net alsof deze in slowmotion zijn. De omstandigheden waren listig en het zicht was heel slecht. Als je zo weinig ziet, dan kies je je rempunt op basis van de auto’s om je heen. Uiteraard beschuldig ik hen nergens van, het is mijn eigen verantwoordelijkheid. Maar ik denk dat iedereen iets te laat remde, helaas was dat het einde van onze race.”

De Vries is het eens met de stelling dat de Gen2-wagens iets te gemakkelijk onder elkaar door kunnen schuiven, toch wil hij het ontwerp niet bekritiseren. De uittredend Formule E-kampioen is vooral blij met de halo. “Wie ben ik om te oordelen?”, reageert De Vries. “Ik zit niet in het ontwerpteam en ook niet bij de groep die samenwerkt met de ontwerpers. Zonder halo was ik nóg kleiner geweest dan ik nu al ben. Laten we er maar een grapje van maken, in plaats van te huilen. Gelukkig hebben we een halo en die heeft me gered. Ik ben het ermee eens dat de auto’s waarschijnlijk te snel onder elkaar kunnen komen. Maar nogmaals: wie ben ik om daar iets over te zeggen?”