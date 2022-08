Vandoorne onbedreigd naar eerste wereldtitel in Formule E

Stoffel Vandoorne was al als leider in het klassement naar Zuid-Korea gekomen. Dat land was dit weekend gastheer voor de laatste twee Formule E-races van het seizoen. Vandoorne verdedigde bij het ingaan van de double-header op het Seoul Street Circuit, dat onder meer door het Olympisch Stadion van de stad loopt, een voorsprong van 36 punten op zijn voornaamste concurrent Mitch Evans.

Evans hield zijn titelkansen zaterdag levend, door de eerste E-Prix ooit in Zuid-Korea op zijn naam te schrijven. Omdat Vandoorne als vijfde finishte, liep de marge naar zijn Nieuw-Zeelandse belager terug tot 21 punten. Op de slotdag van het seizoen waren nog 29 punten te verdienen: 25 voor de overwinning, 3 voor de pole-position en 1 voor de snelste raceronde.

De drie punten voor de pole-position gingen niet naar Evans. Sterker nog, de kwalificatie draaide voor de Jaguar-rijder uit op een teleurstelling. Door het mislopen van de pole-position wist Evans dat hij de race sowieso moest winnen om kans te houden op het kampioenschap, alleen kwam hij niet verder dan P13 op de startopstelling. Vandoorne deed het daarentegen prima met een vierde startplek, achter Antonio Felix da Costa, Edoardo Mortara en Jake Dennis.

Daardoor kon Vandoorne het kampioenschap eigenlijk al niet meer ontgaan voordat de race was begonnen. Hij hield het hoofd dan ook koel. De coureur uit Kortrijk controleerde de titelstrijd lange tijd vanaf P4, terwijl Evans zich ondertussen had opgewerkt tot P8. Uiteindelijk zou Vandoorne zijn kampioenschap zelfs op het podium mogen vieren, omdat hij profiteerde van chaos voor zich.

Da Costa had zijn pole-position verzilverd bij de start, door voor Mortara en Dennis de leiding te behouden. Maar in de tweede ronde viel de Portugees in één bocht tijd terug naar P3: Mortara ging binnendoor bij Da Costa naar de koppositie en laatstgenoemde raakte daarbij dusdanig uit positie dat Dennis kon profiteren en opschoof naar P2. Da Costa lag derde, voor nummer vier Vandoorne.

In de negentiende ronde, na een herstart, wilde Da Costa terugslaan. De DS Techeetah-rijder activeerde de attack mode (die gedurende de race twee keer voor een periode van vier minuten geactiveerd moest worden) en wilde meteen munt slaan uit het extra vermogen. Da Costa probeerde Dennis in bocht 20 buitenom voorbij te gaan, maar daarbij maakten de twee contact, met eerstgenoemde als slachtoffer. Da Costa viel terug tot de zestiende plek, terwijl Dennis achter leider Mortara zijn weg kon vervolgen op P2 en Vandoorne opschoof naar plek drie.

Dat was ook de top-drie aan de streep: Mortara won, voor Dennis op P2 en de nieuwe wereldkampioen Vandoorne op P3. Echter, Dennis werd als veroorzaker van het incident met Da Costa aangewezen en moest dat bekopen met een tijdstraf van vijf seconden. Daardoor schoof Vandoorne in de race-uitslag op naar P2 en moest Dennis genoegen nemen met P3. De Brit hield na zijn straf 0,4 seconde over op Robin Frijns om de laatste podiumplek te behouden. Frijns was als vijfde gestart en reed in het kielzog van Vandoorne een keurige race, die hij besloot op P4. Zijn landgenoot en uittredend wereldkampioen Nyck de Vries viel in de openingsfase uit met een lekke band, na contact met Pascal Wehrlein in het middenveld. Achter Oliver Askew en Jean-Eric Vergne finishte Evans uiteindelijk als zevende. De laatste punten gingen naar Nick Cassidy, Sebastien Buemi en Da Costa, die zich na de aanvaring met Dennis nog terugknokte naar P10.

Vandoorne sluit het seizoen als wereldkampioen af met 213 punten, 33 stuks meer dan nummer twee Evans. De voormalig Formule 1-coureur stond in het klassement nooit lager dan P5 en greep met een overwinning in Monaco - zijn enige van het seizoen - de koppositie. Deze moest Vandoorne in Marrakesh weer afstaan, maar na de tweede E-Prix in New York was hij weer koploper en ditmaal gaf hij het niet meer uit handen.

Daarmee is Vandoorne, eerder al kampioen in de Formule 4 Eurocup 1.6 (2010), Formule Renault Eurocup 2.0 (2012) en de GP2 (2015), op de Formule E-erelijst de opvolger van zijn Mercedes-teamgenoot De Vries. Voor Mercedes werd het zelfs een dubbel feestje in Seoul, want ondanks de uitvalbeurt van De Vries ging het ook bij de teams met het kampioenschap aan de haal. Het merk met de ster neemt na dit seizoen afscheid van de Formule E en doet dat op de best mogelijke wijze.

De uitslag van de tweede E-Prix in Seoul: