Waarom Di Resta op 'veel gevechten' in 24 uur van Le Mans rekent

De kwalificatie voor de 24 uur van Le Mans liep uit op een domper voor Peugeot. De #93-crew eindigde op de zestiende plaats en liep net als het #94-team een plek in de Hyperpole mis.

In gesprek met Motorsport.com geeft Stoffel Vandoorne aan dat hij het gevoel heeft dat Peugeot een "goede kwalificatie" heeft gereden. "De snelheid was er niet, maar van onze kant hebben we - als team - tot nu toe heel goed werk geleverd", zegt Vandoorne. "Dat is ook min of meer het doel voor de race. We willen een foutloze race rijden. En zolang we dat doen, en we onszelf na afloop niets kunnen verwijten, zullen we best tevreden zijn."

Teamgenoot Paul di Resta weet dat het de "realiteit" is dat de Peugeot 9X8 2024 LMH niet over genoeg snelheid beschikt op het Circuit de la Sarthe, maar benadrukt dat de coureurs ongeacht de situatie met "dezelfde instelling" te werk moet gaan. "Ik denk dat we professioneel genoeg zijn om dat te weten. We zullen doen wat we kunnen. Zo min mogelijk fouten maken en proberen de best mogelijke race te rijden."

"Ik denk dat we op bepaalde momenten opportunistisch moeten zijn. Dat moet ook, als we iets willen proberen te grijpen. Maar tegelijkertijd zitten we hier allemaal samen in. We werken als team."

Onaantastbaar

Beide coureurs weten dat de Peugeot wat tekortkomt, maar openlijk weggeven waar het precies aan schort, dat wil Di Resta niet. "Ik denk dat dat vrij duidelijk is. Als je goed kijkt naar waar we staan, zie je dat we het op bepaalde vlakken wat lastig hebben", aldus de Brit. Eerder stelde teambaas Emmanuel Esnault al dat het team "twee tienden per kilometer" verliest.

Di Resta noemt het "pijnlijk" om te ziet wat enkele concurrenten wel kunnen neerzetten in bepaalde sectoren. "Maar zo is het nu eenmaal. Wat wel erg mooi was om te zien, is hoe dicht een deel van het veld bij elkaar zit, vooral vooraan. Ik denk dat de race in dat opzicht behoorlijk chaotisch gaat worden."

"Ik verwacht namelijk veel gevechten op de baan. Waarschijnlijk gaan mensen meer pushen dan ze normaal in een endurance-race zouden doen, waardoor ze fouten maken. En dat zijn precies de momenten die je moet proberen te benutten. Want als mensen zulke kleine fouten maken, kun je daarvan misschien profiteren", blijft Di Resta hoopvol voor de 24 uur van Le Mans.

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Hij weet echter ook dat de winnaar van vorig jaar, de #83 Ferrari, naast hen start bij de race. "Die leek gisteren in de longrun echt een geweldige snelheid te hebben", voegt hij toe. "Ze zijn op dit moment een beetje onaantastbaar. Het is jammer om te zeggen, maar ze zijn momenteel een beetje onaantastbaar."

Te veel van het goede op Spa

Bovendien, stelt Di Resta, hebben teams ook geluk nodig om succesvol te zijn op Le Mans. In combinatie met de verwachte chaos, rekent hij op een chaotische race. "Ik denk dat het in de middenmoot dichter bij elkaar zit dan mensen hadden verwacht. En volgens mij staan er een paar snellere auto's niet op de plek waar ze thuishoren."

Doorgevraagd naar welke auto's hij precies bedoelt, antwoordt Di Resta: "Als ik vooral naar Toyota kijk, naar waar zij staan, dan weet ik zeker dat Ferrari sterk voor de dag zal komen, gezien hun dominantie van de afgelopen twee, drie jaar. Het hangt er gewoon vanaf hoe alles samenkomt. Maar kijk hoe chaotisch Spa was. Spa was echt complete chaos."

Opgemerkt dat het dan hopen is dat Le Mans net zo'n chaos wordt, countert Di Resta: "Nou, sommige dingen gingen wel een beetje te ver. Ik denk dat sommige acties op Spa echt veel te ver gingen."

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"Veel te ver, en ze bleven volgens mij onbestraft", voegt hij toe. "Sterker nog, nu ik dit zeg: ik begrijp de regels op dit moment eigenlijk niet. Ik snap niet hoe mensen daarmee wegkomen. En ik zeg dat niet graag, maar eerlijk gezegd begrijp ik het niet."

Hij stelt dat er "veel" van dat soort momenten waren in de zesuursrace op Spa. "De BMW en Ferrari bij Eau Rouge, iemand werd bijna van de baan gedrukt. En vooral het blokkeren, te laat reageren op wat anderen doen. Die actie op het rechte stuk van Kemmel vond ik bij die snelheid echt buitensporig."

"Volgens mij had er eerder naar de intentie gekeken moeten worden. Ja, je kunt zeggen dat het gat werd afgedekt, maar je moet de snelheid en het momentum begrijpen, en er was een moment waarop dat nog niet zo was. In de eerste ronde had ik Molina in de Ferrari voor me. Ik wilde hem inhalen. Hij reageerde op mij. Dat was te laat."

"En ja, dat gaat te ver. Dat je iemand bij het uitkomen van de bocht zomaar van de baan kunt drukken terwijl diegene al met een deel van zijn auto naast je zit, vind ik niet eerlijk. Als een auto ook maar deels naast je zit, zou je ruimte moeten laten. Maar het lijkt alsof er een soort F1-gevoel heerst. Dat kun je in endurance-racen niet toepassen, want je kunt niet elk duel op die manier beoordelen."

Di Resta benadrukt dat het om "eerlijkheid en sportiviteit" gaat in dit soort kwesties. "Volgens mij zorgt het toestaan van die ruimte, en het voorkomen dat mensen van de baan worden gedrukt, juist voor meer betrokkenheid bij de fans."

"En voor meer entertainment. Inhaalacties kunnen dan meerdere bochten lang doorgaan, als er op dat moment respect wordt getoond. Maar nu is het: 'Ah, je duwt hem naar buiten. Ach, omdat hij er niet helemaal naast zat, is het prima'", verzucht de voormalig Formule 1-coureur.