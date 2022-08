Vandoorne onbedreigd naar eerste wereldtitel in Formule E

Stoffel Vandoorne is de nieuwe wereldkampioen in de Formule E. De 30-jarige Belg had zondag in de tweede E-Prix van Seoul - de laatste race van het seizoen - achter winnaar Edoardo Mortara genoeg aan een tweede plek om de champagne te mogen ontkurken.