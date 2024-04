Ricciardo onder druk gezet: 'Voor zomer prestaties verbeteren'

Het wil dit Formule 1-seizoen totaal niet vlotten voor Daniel Ricciardo. De RB-coureur is nog puntloos in het kampioenschap en teamgenoot Yuki Tsunoda is het hele seizoen al een stuk sterker. De druk op Ricciardo wordt daarom van buiten flink opgevoerd en volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com heeft nu ook de leiding van het team een ultimatum gesteld: voor de zomer moeten er betere resultaten komen, anders wacht een coureurswissel. Liam Lawson zou dan doorstromen naar het RB-zitje.

Dat de resultaten tegenvallen erkent ook Red Bull-adviseur Helmut Marko. De Oostenrijker is doorgaand degene die besluit over wie in een van de vier Red Bull-stoeltjes zit en dacht aan Ricciardo te zien dat het een mentaal probleem zou zijn. De ervaren coureur zelf is echter ervan overtuigd dat ook de auto niet in orde is. Om dat uit te sluiten mag hij in China gebruik maken van een nieuw chassis. Volgens ingewijden is er voor Ricciardo geen ontkomen meer aan om beter te racen. RB verwacht dat hij ten minste een beetje in de buurt van Tsunoda komt, anders is het einde verhaal.

Opmerkelijke carrière sinds vertrek Red Bull

Voor Ricciardo zou een mogelijk ontslag een volgend hoofdstuk zijn van zijn opmerkelijke loopbaan sinds hij Red Bull Racing eind 2018 verliet. Na twee seizoenen bij het fabrieksteam van Renault trok hij in 2021 naar McLaren, maar dat team paste niet bij hem. Eind 2022 werd daarom het contract vanuit de leiding van de formatie uit Woking opgezegd en moest hij vertrekken bij het team.

Red Bull-teambaas Christian Horner gaf hem een tweede kans bij zijn team, maar ditmaal werd hij als reservecoureur aangetrokken. Amper een half jaar later zat Ricciardo echter alweer in een F1-auto op de grid, want Nyck de Vries werd vanwege tegenvallende prestaties zonder pardon op straat gezet door het toenmalige AlphaTauri. Heel veel races zaten er echter niet in, want na een handbreuk op Zandvoort moest hij een aantal races toekijken. Lawson kreeg de kans bij het toenmalige AlphaTauri, liet een uitstekende indruk achter, maar Ricciardo kreeg toch het zitje voor dit seizoen. Nu is dus nog de vraag of Ricciardo het seizoen mag afmaken.