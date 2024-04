David Floury, technisch directeur van Toyoya Gazoo Racing Europe, vertelt na de overwinning van de zesuursrace in Imola dat men niet te hard van stapel moet lopen. Nederlander Nyck de Vries mocht samen met teamgenoten Kamui Kobayashi en Mike Conway plaatsnemen op de hoogste trede van het podium. “Ik denk niet dat we te enthousiast moeten worden, want de race werd beslist door een bandenkeuze, niet op pure pace”, verwijst de Franse topman naar de strategische fout die Ferrari de overwinning kostte. “Als je naar pure pace op snelste rondetijden kijkt, is Ferrari vier tienden sneller dan wij. We wonnen zonder dat we de snelsten waren, dus we wonnen op strategie en uitvoering.” Ondanks de eerste overwinning van het jaar is Floury dus niet blij met het performanceverschil ten opzichte van de Italiaanse concurrent.

Waar de Fransman wel erg blij mee is, is de prestatie die coureur Kobayashi tijdens de laatste twee uur van de race neerzette. De Japanner - die eveneens teambaas is van het Japanse Hypercar-team – moest extreem veel brandstof besparen om te voorkomen dat hij nog een keer naar binnen moest. Tegelijkertijd stond de ex-F1-coureur onder hoge druk van Porsche 963 van Kevin Estre. “Toen we begonnen aan de laatste stint, krabbelden we een beetje aan ons hoofd, afvragend hoe we dit gingen managen”, legt Floury uit. “Kamui heeft het uitstekend gedaan, energie besparen terwijl hij de rest voorbleef. We hebben ons werk gedaan: de perfecte uitvoering van het team en Kamui was aan het einde van de race briljant.”

Mike Conway, Kamui Kobayashi en Nyck de Vries. Toyota Gazoo Racing

Tot twee uur voor de finish had Ferrari de overhand, totdat het Italiaanse merk ervoor koos om de overstap van slicks naar regenbanden op beide fabrieksauto’s en satellietteam AF Corse uit te stellen toen het begon te regenen. Ferrari gaf toe een fout te hebben gemaakt bij de weersvoorspelling. Daarnaast werd het plan om de strategie van de twee fabrieksauto’s te splitten wegens een communicatieprobleem niet uitgevoerd.

BoP moet verbeterd worden

Door de aangepaste Balance of Performance [BoP] van Imola ten opzichte van de eerste race in Qatar was de pikorde op het Italiaanse circuit flink veranderd. Floury meent dat de optimale balans in het speelveld nog gevonden moet worden. De Fransman gebruikt daarbij het verschil van vijf à zes kilometer per uur snelheidsverschil op het rechte stuk in zijn argumentatie.

Een nieuw onderdeel in de BoP die daarbij moet gaan helpen is de zogeheten power gain. Deze zal dit jaar worden geïntroduceerd in de Hypercar-klasse van het WEC waarmee de performanceprofielen van de auto’s op het rechte stuk gelijk moeten maken. Zo krijgt iedere auto iets meer of iets minder maximaal vermogen boven de 210 kilometer per uur, waardoor de wagens overeenkomstige acceleratie en topsnelheid krijgen. Dit systeem werd tijdens de test voorafgaand aan het openingsweekend in Qatar door een aantal fabrikanten uitgeprobeerd. De FIA en de Automobile Club de l’Ouest, die samen het WEC beheren, moeten nog naar de teams communiceren wanneer de officiële introductie zal volgen.