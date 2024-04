De Vries schrijft historische overwinning bij op palmares: "Fenomenaal!"

Nyck de Vries won samen met Kamui Kobayashi en Mike Conway op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari de 6 uur van Imola, de tweede race in het WEC-kampioenschap van 2024. Om dat doel te bereiken vocht het in Keulen gevestigde Japanse team een hard duel uit met de drie hypercars van Ferrari die op eigen terrein alles uit de kast haalden om de trofee in Italië te houden.

Mede door een verkeerde strategie, waarbij de scharlakenrode auto's bij het vallen van de eerste regendruppels iets te lang doorreden op de slicks, lukte dat de Italianen niet en ging de vanaf de zesde plaats gestarte #7 Toyota GR010 Hybrid van De Vries, Kobayashi en Conway er met de lauwerkransen en champagne vandoor.

Mike Conway, Kamui Kobayashi en Nyck de Vries. Toyota Gazoo Racing

Historische overwinning

De Vries – oud-kampioen in de Formule 2 en voormalig wereldkampioen in de Formule E – schreef zo historie. Hij werd de eerste Nederlandse coureur die een overall-zege pakte in een evenement in het FIA World Endurance Championship dat sinds 2012 wordt georganiseerd. Uiteraard was de 29-jarige coureur buitengewoon tevreden met zijn overwinning. "Het is geweldig om weer terug te zijn op de hoogste trede van het podium. Dat was een tijd geleden voor mij", zei De Vries. "Het is leuk om dit te delen met mijn teamgenoten. Ik ben erg blij en trots dat ik de auto deel met Kamui en Mike, dus ik wil hen en het hele team bedanken voor hun uitstekende werk."

"Ons optreden was fenomenaal", vervolgde de Nederlander. "Al onze strategische keuzes klopten, elke stint was sterk en niemand heeft een fout gemaakt. We hebben de race perfect uitgevoerd en ik denk dat we deze overwinning echt verdiend hebben."

Om het Nederlandse succes volledig te maken: Robin Frijns eindige op Imola met de #20 WRT BMW en teamgenoten Sheldon van der Linde en René Rast op de zesde plaats.