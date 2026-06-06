Belangrijkste info in één oogopslag

GP van Monaco: 15.00 uur (Nederlandse tijd)

Datum: zondag 7 juni 2026

Circuit: Circuit de Monaco

Zender: Viaplay en F1 TV Pro

De kwalificatie is van enorm belang op het Circuit de Monaco, maar de punten worden toch echt verdeeld tijdens de Formule 1 Grand Prix van Monaco 2026. Wie schrijft de meest prestigieuze race van het seizoen op zijn naam en neemt de 25 WK-punten mee naar huis? In dit overzicht lees je hoe laat de race begint en waar je deze live kunt kijken in Nederland.

Hoe laat is de F1 GP van Monaco 2026?

Datum: zondag 7 juni 2026

Starttijd: 15.00 uur (Nederlandse tijd)

Duur: tot circa 17.00 uur

Zender: Viaplay en F1 TV Pro

De Formule 1 Grand Prix van Monaco wordt verreden op zondag 7 juni 2026. De eerste race van het jaar op Europese bodem begint traditiegetrouw om 15.00 uur.

De coureurs moeten 78 ronden afleggen op het Circuit de Monaco voor een totale raceafstand van 260,286 kilometer. Zonder onderbrekingen door rode vlaggen of lange safety car-fases is rond 16.45 uur duidelijk wie de overwinning voor zich heeft opgeëist.

F1 tijdschema Monaco 2026 (Nederlandse tijden)

Hieronder vind je het volledige tijdschema voor de F1 GP van Monaco 2026, inclusief alle starttijden in Nederlandse tijd.

Datum Sessie Tijd (CEST) Vrijdag 5 juni Eerste vrije training 13.30u - 14.30u Vrijdag 5 juni Tweede vrije training 17.00u - 18.00u Zaterdag 6 juni Derde vrije training 12.30u - 13.30u Zaterdag 6 juni Kwalificatie 16.00u - 17.00u Zondag 7 juni Grand Prix van Monaco 15.00u

Waar kijk je F1 Monaco 2026 live in Nederland?

In Nederland is de F1 GP van Monaco live te volgen via twee platforms: Viaplay en F1 TV Pro. Beide aanbieders zenden het volledige raceweekend live uit, van de eerste vrije training op vrijdag tot en met de race op zondag.

De race in Monaco is niet gratis live te bekijken via een open tv-net in Nederland.

F1 Monaco 2026 live kijken via Viaplay

Voorbeschouwing: vanaf 14.00 uur

Race: 15.00 uur

Nabeschouwing: tot circa 17.30 uur

De Grand Prix van Monaco 2026 wordt live uitgezonden door Viaplay. De uitzending begint met een uitgebreide voorbeschouwing met analisten Giedo van der Garde en Mike Hezemans in de studio en Chiel van Koldenhoven en Christijan Albers op locatie. Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk verzorgen daarna het liveverslag.

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Formule 1 kijken via F1 TV Pro

Start uitzending: 14.00 uur

Race: 15.00 uur - circa 17.00 uur

Met F1 TV Pro kun je de Grand Prix van Monaco live volgen met extra functies zoals:

Onboardcamera’s van alle coureurs

Live timing en driver tracker

Teamradio en strategische inzichten

Meertalig commentaar

Directe toegang tot herhalingen

Kijk de GP van Monaco live met F1 TV Pro!

Viaplay TV en Viaplay TV+: alternatieve kijkopties

Naast streaming via de app is Viaplay ook beschikbaar via lineaire televisie.

Viaplay TV (gratis)

Beschikbaar via providers zoals Ziggo, KPN, Delta en Odido

Live-uitzendingen van de eerste en tweede vrije training

Race en kwalificatie later als integrale herhaling

Viaplay TV+ (premium)

Volledige live-uitzending van alle sessies

Beschikbaar via aanvullend tv-abonnement

Veelgestelde vragen over de F1 GP van Monaco 2026

Hoe laat begint de F1 GP van Monaco 2026?

De Formule 1 Grand Prix van Monaco 2026 begint op zondag 7 juni om 15.00 uur Nederlandse tijd.

Is de F1 GP van Canada 2026 gratis te zien?

Nee, de GP van Monaco wordt niet live uitgezonden op een open tv-kanaal. Je hebt dus een abonnement nodig op Viaplay, Viaplay TV+ of F1 TV Pro.

Wel zendt Viaplay TV een integrale herhaling van de GP van Monaco uit. Deze uitzending start zondagavond om 21.30 uur.

Wat maakt het Circuit de Monaco bijzonder?

Het Circuit de Monaco is het kortste en een van de smalste circuits op de Formule 1-kalender. Dat maakt het bijzonder moeilijk om in te halen op het stratencircuit in het prinsdom, waar races vaak in de kwalificatie en bij de start van de race worden beslist.

Tip: Blijf op de hoogte

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