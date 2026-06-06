Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Hamilton begrijpt niet waarom Ferrari tempo verloor in Monaco

Formule 1
GP van Monaco
Hamilton begrijpt niet waarom Ferrari tempo verloor in Monaco

Wolff waarschuwt Antonelli voor Verstappen: "Maak je zo breed als een toeristenbus"

Formule 1
GP van Monaco
Wolff waarschuwt Antonelli voor Verstappen: "Maak je zo breed als een toeristenbus"

Antonelli na pole in Monaco: "Dit was een magische ronde"

Formule 1
GP van Monaco
Antonelli na pole in Monaco: "Dit was een magische ronde"

Russell "verbijsterd" na nieuwe nederlaag tegen Antonelli

Formule 1
GP van Monaco
Russell "verbijsterd" na nieuwe nederlaag tegen Antonelli

De startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van Monaco 2026

Formule 1
GP van Monaco
De startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van Monaco 2026

Max Verstappen tevreden na P2 in kwalificatie Monaco: "Daar had ik voor getekend"

Formule 1
GP van Monaco
Max Verstappen tevreden na P2 in kwalificatie Monaco: "Daar had ik voor getekend"

Marc Márquez domineert sprintrace: "Ik ben sterker dan ik verwachtte"

MotoGP
GP van Hongarije
Marc Márquez domineert sprintrace: "Ik ben sterker dan ik verwachtte"

Antonelli klopt Verstappen voor pole in zinderende F1-kwalificatie Monaco

Formule 1
GP van Monaco
Antonelli klopt Verstappen voor pole in zinderende F1-kwalificatie Monaco
Special feature
Formule 1 GP van Monaco

F1 Monaco 2026: Hoe laat, zenders en waar live kijken

Hoe laat begint de Formule 1 Grand Prix van Monaco 2026 en waar kun je de race in Montreal live bekijken in Nederland? In dit overzicht vind je alle starttijden en zenders in Nederlandse tijd.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Liam Lawson, Racing Bulls Team, Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Esteban Ocon, Haas F1 Team, Isack Hadjar, Racing Bulls Team, Carlos Sainz, Williams, Alexander Albon, Williams

Foto: Sam Bagnall / Motorsport Images via Getty Images

Belangrijkste info in één oogopslag

  • GP van Monaco: 15.00 uur (Nederlandse tijd)
  • Datum: zondag 7 juni 2026
  • Circuit: Circuit de Monaco
  • Zender: Viaplay en F1 TV Pro

De kwalificatie is van enorm belang op het Circuit de Monaco, maar de punten worden toch echt verdeeld tijdens de Formule 1 Grand Prix van Monaco 2026. Wie schrijft de meest prestigieuze race van het seizoen op zijn naam en neemt de 25 WK-punten mee naar huis? In dit overzicht lees je hoe laat de race begint en waar je deze live kunt kijken in Nederland.

Hoe laat is de F1 GP van Monaco 2026?

  • Datum: zondag 7 juni 2026
  • Starttijd: 15.00 uur (Nederlandse tijd)
  • Duur: tot circa 17.00 uur
  • Zender: Viaplay en F1 TV Pro

De Formule 1 Grand Prix van Monaco wordt verreden op zondag 7 juni 2026. De eerste race van het jaar op Europese bodem begint traditiegetrouw om 15.00 uur.

De coureurs moeten 78 ronden afleggen op het Circuit de Monaco voor een totale raceafstand van 260,286 kilometer. Zonder onderbrekingen door rode vlaggen of lange safety car-fases is rond 16.45 uur duidelijk wie de overwinning voor zich heeft opgeëist.

F1 tijdschema Monaco 2026 (Nederlandse tijden)

Hieronder vind je het volledige tijdschema voor de F1 GP van Monaco 2026, inclusief alle starttijden in Nederlandse tijd.

Datum Sessie Tijd (CEST)
Vrijdag 5 juni Eerste vrije training 13.30u - 14.30u
Vrijdag 5 juni Tweede vrije training 17.00u - 18.00u
Zaterdag 6 juni Derde vrije training 12.30u - 13.30u
Zaterdag 6 juni Kwalificatie 16.00u - 17.00u
Zondag 7 juni Grand Prix van Monaco 15.00u

Waar kijk je F1 Monaco 2026 live in Nederland?

In Nederland is de F1 GP van Monaco live te volgen via twee platforms: Viaplay en F1 TV Pro. Beide aanbieders zenden het volledige raceweekend live uit, van de eerste vrije training op vrijdag tot en met de race op zondag.

De race in Monaco is niet gratis live te bekijken via een open tv-net in Nederland.

F1 Monaco 2026 live kijken via Viaplay

  • Voorbeschouwing: vanaf 14.00 uur
  • Race: 15.00 uur
  • Nabeschouwing: tot circa 17.30 uur

De Grand Prix van Monaco 2026 wordt live uitgezonden door Viaplay. De uitzending begint met een uitgebreide voorbeschouwing met analisten Giedo van der Garde en Mike Hezemans in de studio en Chiel van Koldenhoven en Christijan Albers op locatie. Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk verzorgen daarna het liveverslag.

Profiteer van actuele aanbiedingen op Viaplay-abonnementen!

Aanbieder

TV-kanaal

Wat kost het?

Viaplay

Viaplay-app

Actuele prijzen en acties

Odido

Kanaal 13

Actuele prijzen en acties

Ziggo

Kanaal 13

Actuele prijzen en acties

Delta

Kanaal 22

Actuele prijzen en acties

KPN

Viaplay-app

Actuele prijzen en acties

Formule 1 kijken via F1 TV Pro

  • Start uitzending: 14.00 uur
  • Race: 15.00 uur - circa 17.00 uur

Met F1 TV Pro kun je de Grand Prix van Monaco live volgen met extra functies zoals:

  • Onboardcamera’s van alle coureurs
  • Live timing en driver tracker
  • Teamradio en strategische inzichten
  • Meertalig commentaar
  • Directe toegang tot herhalingen

Kijk de GP van Monaco live met F1 TV Pro!

Viaplay TV en Viaplay TV+: alternatieve kijkopties

Naast streaming via de app is Viaplay ook beschikbaar via lineaire televisie.

Viaplay TV (gratis)

  • Beschikbaar via providers zoals Ziggo, KPN, Delta en Odido
  • Live-uitzendingen van de eerste en tweede vrije training
  • Race en kwalificatie later als integrale herhaling

Viaplay TV+ (premium)

  • Volledige live-uitzending van alle sessies
  • Beschikbaar via aanvullend tv-abonnement

Veelgestelde vragen over de F1 GP van Monaco 2026

Hoe laat begint de F1 GP van Monaco 2026?

De Formule 1 Grand Prix van Monaco 2026 begint op zondag 7 juni om 15.00 uur Nederlandse tijd.

Is de F1 GP van Canada 2026 gratis te zien?

Nee, de GP van Monaco wordt niet live uitgezonden op een open tv-kanaal. Je hebt dus een abonnement nodig op Viaplay, Viaplay TV+ of F1 TV Pro.

Wel zendt Viaplay TV een integrale herhaling van de GP van Monaco uit. Deze uitzending start zondagavond om 21.30 uur.

Wat maakt het Circuit de Monaco bijzonder?

Het Circuit de Monaco is het kortste en een van de smalste circuits op de Formule 1-kalender. Dat maakt het bijzonder moeilijk om in te halen op het stratencircuit in het prinsdom, waar races vaak in de kwalificatie en bij de start van de race worden beslist.

Tip: Blijf op de hoogte

Wil je niets missen van de GP van Monaco 2026?

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Hamilton begrijpt niet waarom Ferrari tempo verloor in Monaco

Formule 1
GP van Monaco
Hamilton begrijpt niet waarom Ferrari tempo verloor in Monaco

Wolff waarschuwt Antonelli voor Verstappen: "Maak je zo breed als een toeristenbus"

Formule 1
GP van Monaco
Wolff waarschuwt Antonelli voor Verstappen: "Maak je zo breed als een toeristenbus"

Antonelli na pole in Monaco: "Dit was een magische ronde"

Formule 1
GP van Monaco
Antonelli na pole in Monaco: "Dit was een magische ronde"

Russell "verbijsterd" na nieuwe nederlaag tegen Antonelli

Formule 1
GP van Monaco
Russell "verbijsterd" na nieuwe nederlaag tegen Antonelli
Vorig artikel F1-update: Max Verstappen positief verrast door Red Bull in Monaco, wat maakt Ferrari zo sterk?
Volgend artikel F1 Monaco 2026: Hoe laat begint de kwalificatie vandaag?

Beste reacties
Meer van
Bjorn Smit

Marc Márquez domineert sprintrace: "Ik ben sterker dan ik verwachtte"

MotoGP
MotoGP
GP van Hongarije
Marc Márquez domineert sprintrace: "Ik ben sterker dan ik verwachtte"

F1 Monaco 2026: Volledig tijdschema en alle starttijden

Formule 1
Formule 1
GP van Monaco
F1 Monaco 2026: Volledig tijdschema en alle starttijden

Column: Is het terecht dat andere raceklassen slaatje willen slaan uit kritiek op F1?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van China
Column: Is het terecht dat andere raceklassen slaatje willen slaan uit kritiek op F1?

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website

Monaco brengt oude uitdaging terug: zo beperken F1-coureurs turbolag

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Monaco
Door Jake Boxall-Legge
Monaco brengt oude uitdaging terug: zo beperken F1-coureurs turbolag

Ja, de Monaco GP is duur en saai, maar als F1-fan moet je er een keer geweest zijn

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Monaco
Door Mike Mulder
Ja, de Monaco GP is duur en saai, maar als F1-fan moet je er een keer geweest zijn

F1 terug in Europa: tien feiten over de Grand Prix van Monaco

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Monaco
Door Mike Mulder
F1 terug in Europa: tien feiten over de Grand Prix van Monaco

De uitloopronde: De kracht van een wereldwijd netwerk

Uitgelicht
Algemeen
Uitgelicht
Algemeen
Door Erwin Jaeggi
De uitloopronde: De kracht van een wereldwijd netwerk
Bekijk meer