F1 Monaco 2026: Hoe laat, zenders en waar live kijken
Hoe laat begint de Formule 1 Grand Prix van Monaco 2026 en waar kun je de race in Montreal live bekijken in Nederland? In dit overzicht vind je alle starttijden en zenders in Nederlandse tijd.
Foto: Sam Bagnall / Motorsport Images via Getty Images
Belangrijkste info in één oogopslag
- GP van Monaco: 15.00 uur (Nederlandse tijd)
- Datum: zondag 7 juni 2026
- Circuit: Circuit de Monaco
- Zender: Viaplay en F1 TV Pro
De kwalificatie is van enorm belang op het Circuit de Monaco, maar de punten worden toch echt verdeeld tijdens de Formule 1 Grand Prix van Monaco 2026. Wie schrijft de meest prestigieuze race van het seizoen op zijn naam en neemt de 25 WK-punten mee naar huis? In dit overzicht lees je hoe laat de race begint en waar je deze live kunt kijken in Nederland.
Hoe laat is de F1 GP van Monaco 2026?
- Datum: zondag 7 juni 2026
- Starttijd: 15.00 uur (Nederlandse tijd)
- Duur: tot circa 17.00 uur
- Zender: Viaplay en F1 TV Pro
De Formule 1 Grand Prix van Monaco wordt verreden op zondag 7 juni 2026. De eerste race van het jaar op Europese bodem begint traditiegetrouw om 15.00 uur.
De coureurs moeten 78 ronden afleggen op het Circuit de Monaco voor een totale raceafstand van 260,286 kilometer. Zonder onderbrekingen door rode vlaggen of lange safety car-fases is rond 16.45 uur duidelijk wie de overwinning voor zich heeft opgeëist.
F1 tijdschema Monaco 2026 (Nederlandse tijden)
Hieronder vind je het volledige tijdschema voor de F1 GP van Monaco 2026, inclusief alle starttijden in Nederlandse tijd.
|Datum
|Sessie
|Tijd (CEST)
|Vrijdag 5 juni
|Eerste vrije training
|13.30u - 14.30u
|Vrijdag 5 juni
|Tweede vrije training
|17.00u - 18.00u
|Zaterdag 6 juni
|Derde vrije training
|12.30u - 13.30u
|Zaterdag 6 juni
|Kwalificatie
|16.00u - 17.00u
|Zondag 7 juni
|Grand Prix van Monaco
|15.00u
Waar kijk je F1 Monaco 2026 live in Nederland?
In Nederland is de F1 GP van Monaco live te volgen via twee platforms: Viaplay en F1 TV Pro. Beide aanbieders zenden het volledige raceweekend live uit, van de eerste vrije training op vrijdag tot en met de race op zondag.
De race in Monaco is niet gratis live te bekijken via een open tv-net in Nederland.
F1 Monaco 2026 live kijken via Viaplay
- Voorbeschouwing: vanaf 14.00 uur
- Race: 15.00 uur
- Nabeschouwing: tot circa 17.30 uur
De Grand Prix van Monaco 2026 wordt live uitgezonden door Viaplay. De uitzending begint met een uitgebreide voorbeschouwing met analisten Giedo van der Garde en Mike Hezemans in de studio en Chiel van Koldenhoven en Christijan Albers op locatie. Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk verzorgen daarna het liveverslag.
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Aanbieder
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TV-kanaal
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Wat kost het?
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Viaplay
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Viaplay-app
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Odido
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Kanaal 13
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Ziggo
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Kanaal 13
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Delta
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Kanaal 22
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KPN
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Viaplay-app
Formule 1 kijken via F1 TV Pro
- Start uitzending: 14.00 uur
- Race: 15.00 uur - circa 17.00 uur
Met F1 TV Pro kun je de Grand Prix van Monaco live volgen met extra functies zoals:
- Onboardcamera’s van alle coureurs
- Live timing en driver tracker
- Teamradio en strategische inzichten
- Meertalig commentaar
- Directe toegang tot herhalingen
Kijk de GP van Monaco live met F1 TV Pro!
Viaplay TV en Viaplay TV+: alternatieve kijkopties
Naast streaming via de app is Viaplay ook beschikbaar via lineaire televisie.
Viaplay TV (gratis)
- Beschikbaar via providers zoals Ziggo, KPN, Delta en Odido
- Live-uitzendingen van de eerste en tweede vrije training
- Race en kwalificatie later als integrale herhaling
Viaplay TV+ (premium)
- Volledige live-uitzending van alle sessies
- Beschikbaar via aanvullend tv-abonnement
Veelgestelde vragen over de F1 GP van Monaco 2026
Hoe laat begint de F1 GP van Monaco 2026?
De Formule 1 Grand Prix van Monaco 2026 begint op zondag 7 juni om 15.00 uur Nederlandse tijd.
Is de F1 GP van Canada 2026 gratis te zien?
Nee, de GP van Monaco wordt niet live uitgezonden op een open tv-kanaal. Je hebt dus een abonnement nodig op Viaplay, Viaplay TV+ of F1 TV Pro.
Wel zendt Viaplay TV een integrale herhaling van de GP van Monaco uit. Deze uitzending start zondagavond om 21.30 uur.
Wat maakt het Circuit de Monaco bijzonder?
Het Circuit de Monaco is het kortste en een van de smalste circuits op de Formule 1-kalender. Dat maakt het bijzonder moeilijk om in te halen op het stratencircuit in het prinsdom, waar races vaak in de kwalificatie en bij de start van de race worden beslist.
Tip: Blijf op de hoogte
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