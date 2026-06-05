F1-update: Max Verstappen positief verrast door Red Bull in Monaco, wat maakt Ferrari zo sterk?
De vrijdag van de Grand Prix van Monaco wordt uitgebreid besproken in een nieuwe aflevering van de F1-update.
Max Verstappen spreekt na een derde plek in de vrijdagse trainingen voor de Formule 1 Grand Prix van Monaco van een positieve dag voor Red Bull Racing. In aanloop naar het raceweekend grapte hij een nieuwe rug nodig te hebben, maar de praktijk lijkt beter dan dat. Ferrari stond zoals verwacht met beide auto's bovenaan de tijdenlijst, maar wat maakt de Scuderia precies sterk in het prinsdom?
Ronald Vording bespreekt het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net zoals een bijzonder rondje trackside. Verder aandacht voor de crash van Isack Hadjar, de lastige aanloop voor McLaren en een zeer interessante mediasessie met de CEO van Audi, waarin hij onder meer heeft aangegeven te kunnen leven met V8-motoren in de toekomst.
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