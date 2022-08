Dennis ook voor tweede E-Prix in Londen op pole-position

Jake Dennis versloeg in de finale van de kwalificatie Lucas di Grassi overtuigend. Het verschil met de Braziliaan was uiteindelijk meer dan een seconde: 1.12.535 om 1.13.619. In de halve eindstrijd waren Dennis en Di Grassi te sterk geweest voor respectievelijk Antonio Felix da Costa en Antonio Giovinazzi. Laatstgenoemde had in de kwartfinales nog afgerekend met Nyck de Vries. Dat deed hij nipt: tegenover een 1.12.980 van de Italiaan zette De Vries een 1.13.043.

Achter Dennis, Di Grassi, Giovinazzi en Felix da Costa mag De Vries zich wel als vijfde oplijnen voor de race, omdat hij de snelste verliezer in de kwartfinales was. Sebastien Buemi houdt De Vries gezelschap op de derde startrij. Nick Cassidy, Oliver Askew, Maximilian Günther en Jean-Eric Vergne completeren de top-tien.

De voornaamste kandidaten voor het kampioenschap sneuvelden al in de groepsfase. Stoffel Vandoorne deed het met een dertiende startplek nog het best, terwijl Mitch Evans naast de Belg op P14 mag plaatsnemen. Edoardo Mortara kwam niet verder dan de zeventiende tijd; hij deelt de negende startrij met Robin Frijns. In het klassement is Vandoorne de koploper met 173 punten, Evans (149) en Mortara (144) staan respectievelijk tweede en derde.

De tweede E-Prix van het Formule E-weekend in Londen begint zondag om 16.00 uur Nederlandse tijd.

De startopstelling voor de tweede E-Prix van Londen: