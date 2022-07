Nyck de Vries verliest podiumplek in Londen E-Prix na tijdstraf

Nyck de Vries en Nick Cassidy waren zaterdag in de slotfase van de race in een verbeten duel om de derde plaats verwikkeld. Het ging er daarbij af en toe stevig aan toe. De Vries hield echter stand en finishte achter Jake Dennis en Mercedes-teamgenoot Stoffel Vandoorne als derde, terwijl Cassidy genoegen moest nemen met P4.

De wedstrijdleiding stelde een onderzoek in naar een incident waarbij De Vries mogelijk bewogen zou hebben onder het remmen, maar besloot na beelden van dat moment nog eens bekeken te hebben geen nadere actie te ondernemen. Er werd echter ook nog een ander voorval onder de loep genomen. In de voorlaatste ronde zou de wereldkampioen Formule E in een poging Cassidy achter zich te houden op het rechte stuk met start-finish meer dan eens van lijn zijn veranderd. Voor dit incident besloten de stewards wel een straf te geven.

Het betrof een tijdstraf van vijf seconden, die De Vries, die ook een strafpunt op zijn licentie kreeg, terugwerpt van de derde naar de zesde plek. Cassidy krijgt zo alsnog de beker voor de derde plaats in handen en ook Oliver Askew en Mitch Evans profiteren; zij schuiven in de race-uitslag op naar de vierde en vijfde stek. Voor het kampioenschap zijn met name de extra punten voor Evans, die in Londen de tweede plek in de WK-stand overnam van Edoardo Mortara, van belang. De herziene uitslag betekent namelijk dat de achterstand van de Nieuw-Zeelander op Vandoorne slinkt van 26 naar 24 punten.

Zondag wordt er nog een tweede race in Londen verreden, waarna het Formule E-seizoen in het weekend van 13 en 14 augustus wordt afgesloten met een double-header in Seoul.