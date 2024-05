Jake Dennis slaat terug en pakt pole voor tweede Berlijnse E-Prix

Regerend Formule E-kampioen Jake Dennis verzekerde zich van zijn eerste poleposition van het seizoen door de huidige leider in het kampioenschap, Nick Cassidy, te verslaan tijdens de tweede E-Prix van Berlijn dit weekend. De Brit en zijn Andretti-team zorgden voor een opmerkelijke ommekeer ten opzichte van gisteren, toen ze zich op de achterste startrij kwalificeerden. De Brit viel vervolgens uit de eerste race in de Duitse hoofdstad.

Klassementsleider Cassidy komt juist wel het hele weekend al goed voor de dag en won de eerste E-Prix. Na de eerste sector had Cassidy nog een voorsprong van 0,034 seconden ten opzichte Dennis en leek op weg naar polepositie. De Nieuw-Zeelander ging echter wijd in bocht negen, waarmee hij een achterstand van 0,241s opliep. Dennis leek tijd te verliezen bij het uitkomen van de laatste bocht, maar zijn tijd van 1.01,819 bleek de snelste van de dag te zijn. Bij de finishlijn had hij een marge van 0,231s ten opzichte van Cassidy.

In de halve finale werd een dubbele teamstrijd gehouden. Het Jaguar-duo van Cassidy en Mitch Evans werd gewonnen door Cassidy, nadat Evans de apex in bocht zes en zeven miste. Even leek het erop dat Dennis de strijd met teamgenoot Norman Nato zou verliezen, want laatstgenoemde had een voorsprong van 0,151s na de eerste sector. Dennis draaide het om en had een marge van slechts 0,022s op zijn directe concurrent.



Dennis versloeg Pascal Wehrlein met 0,168s in de kwartfinale nadat de Porsche-coureur de muur had geraakt bij het uitkomen van bocht 2, terwijl Nato Stoffel Vandoorne met een marge van slechts 0,032s versloeg. Een dramatische laatste sector kwam de polezitter van gisteren, Edoardo Mortara, duur te staan in de strijd met Cassidy. Evans behield een voorsprong van één tiende over de hele ronde om verder te komen ten koste van Maximilian Guenther van Maserati MSG.

De tweede E-Prix van Berlijn wordt vanmiddag om 15:03 Nederlandse tijd afgelegd.

De volledige startgrid voor de tweede E-Prix van Berlijn