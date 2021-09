Mahindra koppelt Sims aan Rowland voor nieuwe Formule E-seizoen

Het afgelopen seizoen eindigde Mahindra Racing op de negende plaats in het kampioenschap, dat werd gewonnen door het Formule E-team van Mercedes. Bij de rijders was Alex Lynn de best scorende coureur van het team, maar toch is er komend seizoen geen plek meer voor hem. De Brit wordt vervangen door landgenoot Oliver Rowland, die na de komst van Maximilian Günther plaats moest maken bij Nissan e.dams. Hij vertegenwoordigde dat team de afgelopen drie seizoenen en wist daarin één keer te winnen.

“Ik kijk enorm uit om me voor seizoen 8 bij Mahindra Racing te voegen”, zei Rowland. Hij debuteerde in 2015 al in de Formule E namens zijn nieuwe werkgever, toen hij de geblesseerde Nick Heidfeld verving. “De overstap naar een nieuw team vereist een transitie, maar desondanks denk ik dat we de potentie hebben om samen geweldige dingen te bereiken. Ik ben heel blij dat ik Alexander als mijn teamgenoot heb. Ik kijk ernaar uit om samen met hem te werken aan het maximale uit de auto halen en het behalen van sterke resultaten voor het team.”

De teamgenoot van Rowland bij Mahindra luistert naar de naam Alexander Sims. De 33-jarige Brit stond in zijn eerste seizoen bij het Indiase team weliswaar één keer op het podium, maar verder kende hij een relatief lastig seizoen. Ondanks zijn negentiende plek in het kampioenschap mag hij aanblijven voor nog een seizoen. “Er is potentie om meer te bereiken in seizoen 8 en we gaan hard werken om de geleerde lessen van afgelopen jaar toe te passen”, zei Sims. “Ik kijk enorm uit naar de samenwerking met Oliver, die duidelijk heel snel en een geweldige racer is.”

De teambaas van Mahindra, Dilbagh Gill, is zeer tevreden over de line-up die hij heeft samengesteld voor 2021-2022. “Ik geloof dat wij een van de sterkste rijdersparen op de grid hebben”, liet hij optekenen. Tegelijkertijd is de Indiër vol lof over het werk dat de vertrekkende Lynn heeft verzet in het anderhalve seizoen dat hij voor Mahindra reed. “We hebben samen onvergetelijke herinneringen gemaakt en hij zal altijd een bijzondere plaats hebben in de geschiedenisboeken van Mahindra Racing.”