Susie Wolff verlaat Venturi Formule E-team

Susie Wolff, die in 2011 in het huwelijksbootje stapte met Mercedes F1-teambaas Toto, werd in juli 2018 aangesteld als teambaas van Venturi. Eind 2021 promoveerde ze tot CEO. Afgelopen seizoen eindigde de formatie als tweede in het teamskampioenschap. Eerder dit jaar werd al bekend dat Venturi een samenwerking zou aangaan met Maserati, wat vanaf komend seizoen als fabrieksteam aan de start staat.

Daags na de Formule E-finale van het seizoen 2021-2022 maakte Wolff via sociale media bekend het team te verlaten. “Nu het meest succesvolle seizoen in de geschiedenis van Venturi in de Formule E ten einde is gekomen, eindigt ook mijn persoonlijke reis met het team en de Formule E. Nu het team aan een nieuw hoofdstuk begint met Maserati, vertrek ik enorm trots op de solide basis die we samen hebben opgebouwd. Toen ik begon bij Venturi, was het doel om een team op te bouwen wat niet alleen succesvol op de baan was, maar ook voor een groter plaatje stond. Een racefamilie die diversiteit en inclusiviteit viert en steunt. Hoewel die reis door zal gaan, ben ik enorm trots op de progressie die we geboekt hebben. Het was een eer om zo’n getalenteerde en gemotiveerde groep mensen te hebben mogen leiden.”