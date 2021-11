Promotie voor Susie Wolff, d’Ambrosio wordt teambaas bij Venturi

Susie Wolff, de vrouw van Mercedes F1-teambaas Toto, ging in juli 2018 aan de slag als teambaas van Venturi Racing. Ook na de overname in december 2020 bleef de Britse aan. Voor het seizoen 2021 werd ze bijgestaan door Jerome d’Ambrosio als waarnemend teambaas. De Belg had na zijn vertrek bij Mahindra Racing zijn helm aan de wilgen gehangen en ging in een managementfunctie aan de slag. Met die nieuwe structuur en de Mercedes-aandrijflijn eindigde Edoardo Mortara afgelopen seizoen als tweede achter wereldkampioen Nyck de Vries. Venturi werd zevende in het kampioenschap voor teams.

Wolff gaat nu aan de slag als CEO, terwijl d’Ambrosio leiding gaat geven aan het team. “Na drie jaar als teambaas actief te zijn geweest, is het tijd voor een verandering”, meldt Wolff. “We zijn als organisatie gegroeid en steeds sterker geworden, daar ben ik trots op. Jerome heeft sinds zijn komst een positieve impact op het team. Ik weet dat ik de teamleiding overdraag aan een zeer capabel persoon.” De verwachting is dat Wolff bij minder races aanwezig zal zijn. Wel blijft ze nauw betrokken bij de zoektocht naar een nieuwe leverancier van de aandrijflijn voor het Gen3-tijdperk, aangezien Mercedes eind volgend seizoen de stekker uit het elektrische project trekt.

De nieuwbakken teambaas voegt toe: “Ik ben dankbaar dat het team me deze kans biedt. Ik weet dat ik als opvolger van Susie grote schoenen te vullen heb, maar ik ben altijd in voor een nieuwe uitdaging. De afgelopen twaalf maanden heb ik veel van Susie geleerd. Afgelopen jaar was ons meest succesvolle seizoen tot nu toe, dus dat is een fantastische basis om op voort te borduren.”

Venturi houdt volgend seizoen vast aan Edoardo Mortara, die voormalig kampioen Lucas di Grassi als teamgenoot krijgt.

Jerome d'Ambrosio, waarnemend teambaas Venturi Racing Foto: Carl Bingham / Motorsport Images