Officieel: Mercedes stopt met Formule E-team

“Mercedes-Benz maakt vandaag bekend dat het succesverhaal van het team en de fabrikant aan het eind van seizoen 8, in augustus 2022, tot een eind komt”, luidt de verklaring van het bedrijf. Hoewel het merk als constructeur vertrekt uit de elektrische klasse, is men wel van plan de huidige operatie door te zetten als het nieuwe Gen3-reglement van kracht wordt. “Het management van het team verkent de mogelijkheden om door te gaan in het kampioenschap, mogelijk met de verkoop van het team aan nieuwe eigenaren.”

Motorsport.com kon eerder deze week al melden dat Mercedes plannen had om de Formule E vaarwel te zeggen. Mercedes is na BMW en Audi al de derde fabrikant die stopt in de klasse, die in 2014 opgericht werd. Dat heeft te maken met de ontwikkelingsmogelijkheden in de Formule E, die voor sommige fabrikanten vrij beperkt zijn. Mercedes stelt dat de focus in de komende jaren meer komt te liggen op de Formule 1: "In de toekomst zal het bedrijf de focus leggen op de activiteiten in de Formule 1, waarmee de status van de sport als snelste laboratorium voor de ontwikkeling en het verduurzamen van technologie nogmaals benadrukt wordt." Uiteindelijk moet de technologie die in de Formule 1 ontwikkeld wordt, vertaald worden naar de productie van straatauto's.

“We kwamen in de Formule E met een open blik over het kampioenschap en de innovatieve aanpak van de autosport”, verklaarde Toto Wolff. “We hebben hard gewerkt aan het bouwen van een competitief team, we hebben een geweldige groep mannen en vrouwen om ons heen verzameld om tot het hoogste niveau door te dringen. We kunnen trots zijn op onze prestaties en zeker het dubbele wereldkampioenschap die we afgelopen weekend in Berlijn gewonnen hebben. Dat is een mijlpaal in de lange motorsporthistorie van Mercedes-Benz. We doen er alles aan om aan het eind van seizoen 8 in stijl af te zwaaien.”

Mercedes was sinds het vijfde seizoen van de Formule E betrokken in de klasse. Eerst via klantenteam HWA Racelab en een jaar later met een eigen fabrieksteam. Stoffel Vandoorne pakte eind vorig seizoen de eerste overwinning voor de formatie waarna de ogen dit jaar gericht waren op het binnenhalen van de eerste wereldtitel. Afgelopen weekend stelde Nyck de Vries de wereldtitel voor coureurs veilig, ook in het constructeurskampioenschap ging Mercedes met de grote prijs aan de haal.