Het contract van Stoffel Vandoorne bij Peugeot was eind 2025 verlopen en de renstal had besloten om niet te verlengen. Zodoende ontbrak de 33-jarige Vandoorne tijdens de slotrace van het WEC-seizoen, de 8 uur van Bahrein. Daar nam Théo Pourchaire zijn plek in en sindsdien heeft de Fransman ook promotie gemaakt tot fulltime coureur bij Peugeot. Op de zusterbolide zal hij echter toch weer de naam Vandoorne zien staan.

Peugeot kondigde afgelopen jaar aan dat Vandoorne toch zou terugkeren voor het seizoen 2026. Hij zal de #93 Peugeot 9X8 (2024) delen met Paul di Resta en nieuwe aanwinst Nick Cassidy. Dit werd mede mogelijk gemaakt doordat Jean-Éric Vergne voor 2026 een ontwikkelingsrol kreeg toegewezen, wel met het idee dat hij in 2027 terugkeert in een racezitje.

Zo namen Vandoornes plannen een plotselinge wending, maar hoe was het überhaupt zover gekomen? "Ja, het is een beetje een moeilijke situatie", zegt Vandoorne bij de Peugeot-presentatie voor 2026 in Parijs in antwoord op een vraag van Motorsport.com. "Uiteindelijk waren er verschillende mogelijkheden voor verschillende programma's dit jaar. Eén van de keuzes was, zou ik zeggen, de gemakkelijke optie. Maar dat was niet per se hetgeen wat ik persoonlijk wilde."

Al na één race afwezigheid is Vandoorne terug bij het WEC-team van Peugeot. Foto door: FIAWEC - DPPI

"Ik wilde nog altijd verder in de Formule E en beide programma's combineren", verklaart Vandoorne. "Op een bepaald moment was de situatie misschien een beetje moeilijk van buitenaf, maar van mijn kant was ik altijd best comfortabel met de keuze die ik heb gemaakt. En uiteindelijk heb ik nu mijn programma's in de Formule E [als reservecoureur bij Jaguar], het WEC en ook nog bij Aston Martin [als reservecoureur van het F1-team]."

Altijd in gesprek met Peugeot

Voordat Vandoorne terugkeerde bij Peugeot, gingen er geruchten dat hij Stellantis zou verlaten en aan de slag zou gaan bij het nieuwe Hypercar-project van Genesis. Die deal zou naar verluidt niet zijn doorgegaan omdat Genesis niet zat te wachten op een coureur die WEC en Formule E combineert - ook al clashen de kampioenschappen niet in 2026.

"Er waren heel veel verschillende situaties", stelt Vandoorne. "Een van de problemen was dat Maserati met de Formule E stopte. Dat had een beetje impact op het volledige verhaal. Uiteindelijk moest ik de vrijheid hebben om mijn eigen weg te kunnen gaan en te zien welke andere opties er beschikbaar waren. Wij moeten als rijders ook het beste doen voor onze eigen carrière. Zoals ik zei, een van de opties was misschien makkelijker geweest en met wat minder gedoe en drama rond die situatie. Maar uiteindelijk heb ik niet het gemakkelijke pad gekozen, maar hetgeen wat ik persoonlijk wilde."

Vandoorne geeft bovendien desgevraagd aan dat er sinds de aankondiging van zijn vertrek altijd contact is gebleven met Peugeot. "Ja, er was al een discussie gaande tijdens die periode, dus we wisten allebei dat dat een mogelijkheid was voor ons", erkent de voormalig Formule 1-coureur.

Peugeot presenteerde in Parijs haar nieuwe livery voor 2026. Foto door: Peugeot Sport

De terugkeer naar Peugeot werd makkelijker gemaakt doordat Vandoorne geloof had in het project en zag hoe het steeds beter werd, met de derde plaats op het Circuit of the Americas als zijn persoonlijke hoogtepunt en de tweede plaats op Fuji als het hoogtepunt voor het team. "We hebben een goed einde van het jaar gehad", wijst Vandoorne als een reden aan voor zijn Peugeot-terugkeer. "We konden toch voor het podium vechten. Hopelijk kunnen we dit jaar zo beginnen en die lijn verder doortrekken. We weten dat we niet het perfecte pakket hebben, maar uiteindelijk is het ook niet zo heel slecht. Ik denk dat je een beetje een balans moet vinden."

Geen spijt

Bij de aankondiging dat Vandoorne terugkeerde en Vergne in 2026 doorgaat als ontwikkelingsrijder, maakte Peugeot op sociale media ook duidelijk dat Vergne in 2027 weer gaat racen. Dat leidt tot de vraag of dit direct betrekking heeft op Vandoornes toekomst bij het team, maar dat ontkent hij stellig.

"Nee, dat heeft niet specifiek iets te maken met mijn situatie", benadrukt Vandoorne. "Ik denk dat Vergne volgend jaar waarschijnlijk terugkomt, maar je weet hoeveel dingen er kunnen veranderen in een jaar tijd. We zullen zien, maar dat heeft niet per se iets met mij persoonlijk te maken."

Doorgevraagd of hij dan alleen voor dit jaar zeker is van zijn zitje bij Peugeot of ook voor de langere termijn, antwoordt Vandoorne: "Voorlopig dit jaar. Natuurlijk zijn er mogelijkheden om volgend jaar verder te gaan. Het zal een beetje afhangen van de andere programma's, ook wat er gebeurt met de Formule E. Voornamelijk wat er gebeurt met clashes tussen beide kampioenschappen, want dat is altijd een beetje het moeilijke punt."

"Als je beide kampioenschappen wil combineren, dan moeten we het een beetje hebben zoals dit jaar, waarin er geen clashes zijn. Op het moment dat er clashes komen, wordt het veel moeilijker voor alle rijders die beide doen."

Of Vandoorne uiteindelijk tevreden is met de keuze voor de 'moeilijkere' optie door terug te keren naar Peugeot? "Ik ben blij met mijn eigen keuze. Geen spijt."