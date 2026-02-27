Na de testdagen in Bahrein maakte Max Verstappen zijn mening over de nieuwe Formule 1-auto's van 2026 zeer duidelijk. "Om te rijden zijn ze eerlijk gezegd niet erg leuk", zei de Red Bull-coureur. "Het voelt niet echt als Formule 1. Het is een beetje Formule E op steroïden." Die vergelijking met de Formule E – een volledig elektrische raceklasse – leidde ook tot een uitnodiging van Formule E-baas Jeff Dodds aan het adres van Verstappen, zij het vooral met een knipoog.

Stoffel Vandoorne, die dit jaar weer namens Peugeot in het World Endurance Championship (WEC) racet, weet hoe het is om in de auto's van beide categorieën te rijden. Hij is dit seizoen reserve bij het Jaguar Formule E-team en combineert dat met zijn taken als ontwikkelings-, simulator- en reservecoureur bij het Aston Martin F1-team. Vandoorne stelt dat de Formule E "nog steeds de Formule E is" en dat er "perfect ruimte" is voor beide kampioenschappen om naast elkaar te bestaan.

"Met de Formule 1-reglementen voor 2026 is er wel veel veranderd", onderstreept Vandoorne in gesprek met onder meer Motorsport.com bij de presentatie van het Peugeot WEC-team in Parijs. "Er waren al veel overeenkomsten tussen de Formule 1 en de Formule E. Het blijft nog steeds heel verschillend, maar ik denk dat de Formule 1 uiteindelijk nog altijd een stuk sneller zal zijn dan de Formule E. De nieuwe auto in de Formule E is echter beter, het is een stap vooruit", doelt hij op de Gen4.

Stoffel Vandoorne begrijpt de kritiek van Max Verstappen op de F1-auto's van 2026 wel. Foto door: Rudy Carezzevoli / Getty Images

"We zitten momenteel nog in een heel vroege fase van de ontwikkeling, dus we zullen zien hoe het uitpakt wanneer er voor het eerst mee geracet wordt", voegt Vandoorne toe.

'Max zal zijn weg wel vinden'

Vandoorne toont begrip voor de kritiek van Verstappen op de nieuwe Formule 1-auto's. "Ja, ik begrijp dat volledig", geeft de Formule E-kampioen van 2022 aan. "Het is allemaal erg ingewikkeld geworden. Het is op een bepaalde manier best vreemd hoe we met deze motoren moeten omgaan, vooral wat betreft de energie-inzet die je tot je beschikking hebt."

"Het is nog steeds heel anders dan de Formule E, maar er zijn wel overeenkomsten. Ik denk dat zijn punt is dat de Formule 1 simpel moet zijn: snelle auto's, pure racerij, niet te veel denkwerk eromheen. Nu moet je bijna een doctoraat hebben om deze auto's te begrijpen, om het zo te zeggen. Het wordt erg complex. Formule 1 moet Formule 1 blijven en Formule E moet Formule E blijven. Ik denk dat er ruimte is voor beide kampioenschappen om naast elkaar te bestaan. Ik denk dat dat het punt is dat hij probeert te maken."

Vandoorne verwacht dat Verstappen zich snel aan de regels zal aanpassen. Foto door: Laurens Stade

Daarnaast verwacht Vandoorne niet dat Verstappen veel tijd nodig heeft om zich aan de nieuwe auto's aan te passen. "Max is een van de slimste jongens op de grid", stelt de 33-jarige Belg, die in 2017 en 2018 namens McLaren in de Formule 1 reed. "Hij zal zijn weg wel vinden. De middelen waarover Formule 1-teams beschikken, zijn van een heel ander niveau. Natuurlijk zijn er dingen die zij nog moeten ontdekken, die wij in de Formule E al jaren doen. Uiteindelijk is het ook aan hen om uit te zoeken hoe ze deze reglementen het best kunnen optimaliseren."