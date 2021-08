Na zijn tweede plaats in het Formule E-seizoen 2019-2020 begon Stoffel Vandoorne als een van de favorieten op de titel aan het nieuwe seizoen. De Mercedes-coureur toonde diverse malen zijn snelheid met een zege in Rome en podiumplaatsen in Valencia en Berlijn. Toch was dat niet voldoende om echt mee te doen om de prijzen. Vandoorne sloot het seizoen af als negende, waar teamgenoot Nyck de Vries na een zinderende finale de titel pakte. Mercedes greep daarnaast de titel bij de teams dus de belangrijkste prijzen gingen naar het merk met de ster.

Een paar dagen later maakte Mercedes bekend om niet deel te nemen aan het nieuwe Gen3-tijdperk van de Formule E en de klasse na het volgende seizoen te verlaten. Op de vraag of dat gemengde gevoelens heeft opgeleverd na de successen in 2021, zei Vandoorne in gesprek met onze collega’s van Motorsport.tv: “Ons doel is om beide titels te verdedigen. We hebben het teamkampioenschap gewonnen en Nyck won de rijderstitel. Volgend jaar ga ik op jacht naar die rijderstitel. Het is dus nog steeds een belangrijk jaar. Daar gaat alle aandacht naar uit, om succesvol te zijn. Bovendien verhuist het team naar Brackley. Dat is een grote verandering dus het wordt geen rechttoe rechtaan seizoen. Er vinden veel veranderingen plaats binnen het team. Het doel is om beide titels te verdedigen.”

Formule 1 niet meer de ultieme droom voor Vandoorne

Recentelijk sprak Mercedes F1-teambaas Toto Wolff lovend over zijn Formule E-coureurs Vandoorne en De Vries. Waar de Nederlander de laatste tijd regelmatig genoemd wordt als kanshebber bij het Formule 1-team van Williams, is het rond Vandoorne stil. De Belg ziet de F1 ook niet meer als heilige graal: “Op dit moment focus ik me op de Formule E. Ik wil daar zo goed mogelijk presteren. De afgelopen tijd waren we zeer succesvol en hebben we wat races gewonnen. Het doel is om daar titels te winnen. De Formule 1 is de Formule 1, een van de grootste kampioenschappen ter wereld met de snelste wagens. Als er een kans komt zal ik er zeker over nadenken. Ik heb daar natuurlijk niet in de beste omstandigheden gezeten, het waren de twee slechtste jaren uit de historie van McLaren. Als de kans zich aandient zal ik er zeker over nadenken maar het is niet zo dat ik de hele dag alleen maar denk aan de F1.”

Hij vervolgt: “De beste strategie is om je gewoon te focussen op jezelf. Je komt in de beste positie door de beste resultaten op de baan neer te zetten. Daar gaat alle focus naar uit. De rijdersmarkt is altijd in elk kampioenschap een hot topic. Dat is in de Formule E en Formule 1 niet anders. Je weet wat er op de markt gebeurt maar om jezelf in de beste positie te zetten moet je op de baan resultaten boeken.”

Druk met randzaken

De komende weken staat het raceprogramma van Vandoorne op een laag pitje. Het Formule E-seizoen is achter de rug en zijn volgende race in het World Endurance Championship staat pas gepland voor 30 oktober. Stilzitten zal hij echter niet doen: “Het is een iets meer ontspannen periode maar ik ben nog druk met Mercedes. Ik zal nog wat tijd doorbrengen in de simulator voor het F1-programma. Alle ontwikkelingen voor het volgende Formule E-seizoen beginnen binnenkort ook weer. Daarnaast ben ik een paar races aanwezig als reserverijder dus het blijft druk, niet met rijden maar wel met alles eromheen.”

Bekijk hieronder het volledige interview, met onder meer de nipte nederlaag in de 24 uur van Le Mans: