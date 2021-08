De Vries wereldkampioen Formule E: "Heb er geen woorden voor"

Nyck de Vries was de race vanaf de dertiende plaats gestart. Omdat een aantal concurrenten voor het kampioenschap voor hem startte, leek het er echter niet op dat hij de grootste kanshebber was voor de titel. Dat veranderde op slag toen al bij de start twee rivalen – Mitch Evans en Edoardo Mortara – zwaar crashten. Evans was stil blijven staan, waarop Mortara keihard achterop de Engelsman inreed.

Toen later ook Jake Dennis en Atonio Felix da Costa uitvielen en De Vries zelf op een veilige zesde, zevende plaats reed met alle andere concurrenten achter zich, wist de 26-jarige coureur uit Sneek genoeg. "Ik heb er geen woorden voor. Ik word er een beetje emotioneel van", zei De Vries nadat hem was verteld dat hij toch echt wereldkampioen was. Na een kleine adempauze, waarin hij wat tranen moest wegdrukken, kwam het hele verhaal er uit. "Het is zo'n moeilijk seizoen geweest, met hoogte- en dieptepunten. Iedereen zat in hetzelfde schuitje en alles kwam op deze ene laatste race aan en ik denk dat we gewoon heel veel geluk hebben gehad met alles wat er is gebeurd. Ik ben uiteraard blij dat iedereen oké is, zeker na dat incident bij de start."

"Ik denk dat we een ongelooflijke race hebben gereden. We hadden een ongelooflijk goede snelheid in de auto, maar tegelijkertijd voelde ik me een doelwit [op het circuit]. Het leek wel alsof niemand ook maar enig respect had dus op een gegeven moment had ik zoiets, laat ik maar kalm naar huis rijden en ja, we hebben het."

De Vries kreeg echter gemengde signalen over de boordradio. Zijn team leek hem aan te moedigen om in de strijd om het constructeurskampioenschap gas te geven, iets wat tot enige frustratie bij de Friese coureur leidde. "Ze zeiden 'vecht er voor, het is belangrijk' en ik vroeg 'waarom is het dan nog zo belangrijk?' Vertel het me want ik weet het niet zeker' en toen raakte ik wat gefrustreerd. Ze wilden het me niet vertellen en bovendien werd ik van alle kanten - links, rechts, in het midden, voor, achter - aangereden. Ik was daar niet erg blij mee en dus was ik net na afloop wat chagrijnig, maar nu begint het door te dringen, dus dank...."