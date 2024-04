Alonso wil meer banden tijdens F1-sprintraceweekends

Sinds in 2021 de sprintraces werden geïntroduceerd in de Formule 1, is er flink wat gesleuteld aan het format. Weliswaar wordt het hele concept nog steeds niet door iedereen omarmd, maar het verplaatsen van enkele sessies naar een iets logischer plek, heeft al wel wat verschil gemaakt in de beleving. Wat de coureurs nog steeds een doorn in het oog is, is het aantal banden dat ze toebedeeld krijgen. Tijdens een sprintraceweekend zijn dat er niet gebruikelijke dertien sets, maar twaalf (zes softs, vier mediums en twee hards).

Fernando Alonso vindt dat te weinig. "Ik denk dat meer banden goed zouden zijn", aldus de Aston Martin-coureur na de sprintrace in China. "In de vrije training [van een sprintraceweekend] wordt het een spel. Wie kan er minder rijden en wie gebruikt er minder sets banden? In een ideaal scenario rijd je zelfs helemaal niet in die training om alle banden [voor de sprintrace, twee kwalificaties en Grand Prix] op te sparen." En dat is uiteraard geen optie, vervolgde de Spanjaard. "Natuurlijk doen we dat niet, want we moeten iets leren van de auto. Maar we moeten er nog maar eens over nadenken. De sprintraces moeten nog verder worden afgesteld."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, in de garage Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

Mercedes-coureur George Russell had – ondanks de wat tegenvallende achtste plaats – genoten van de sprintrace op het Shanghai International Circuit, maar deelt de mening van Alonso. Ook de Engelsman vindt dat de teams tijdens sprintraceweekends meer banden tot hun beschikking moeten krijgen. "Ik geniet van dit format", zei Russell. "Ik denk dat het enige wat misschien beter zou kunnen, is een aanpassing van het bandenreglement. Misschien moeten we iedereen dezelfde sets banden of hetzelfde aantal banden geven in de training. Het zou niet zo moeten zijn dat wat je in de training doet, de rest van je raceweekend beïnvloedt."

De volgende sprintrace is al begin mei: Dan staat de Grand Prix van Miami op het programma.