De Vries pakt na bizarre uitvalrace wereldtitel Formule E

De start van de laatste race verliep chaotisch. Mitch Evans kwam niet van zijn plaats, waarna Edoardo Mortara met zijn Venturi achterop de Jaguar van Evans klapte. Twee concurrenten van Nyck de Vries werden daardoor ineens kansloos voor de titel. De race werd direct gestaakt om de brokstukken op te ruimen.

Na een klein half uur werd de race herstart en opnieuw ging het meteen fout met een titelkandidaat. Dit keer was het Jake Dennis van Andretti Autosport. De Engelsman leek geen remmen te hebben en schoot van de baan. Ook voor hem dus geen titel. De Vries lag op dat moment al negende, na te zijn gestart op P13. Alle overige concurrenten voor de Formule E-titel lagen achter hem, maar de race duurde nog ruim 35 minuten en dus was er nog van alles te verliezen.

Met nog een half uur te gaan, activeerden de eerste coureurs, onder wie De Vries, hun attack modes. De Nederlander behield daarbij keurig zijn negende plaats. Vooraan had Mercedes-teamgenoot Vandoorne zijn extra aanvalsvermogen niet gebruikt en niet veel later werd de Belg dan ook ingehaald door eerste Norman Nato en later ook Alexander Sims en Oliver Rowland. Toen Vandoorne niet veel later alsnog zijn attack mode gebruikte, kwam hij pal voor de deur van De Vries uit. Die was aan het einde van zijn eigen attack mode, maar kon in de slipstream van Vandoorne mee en lag niet veel later al op P7.

Bij de volgende inzet van de attack mode kon De Vries verder opschuiven naar de vijfde plaats, achter Nato op P1 en daarachter Sims, Rowland en Lotterer. Die laatste moest ook capituleren voor De Vries, die daardoor vierde lag.

Hierna was het Antonio Felix da Costa die uitviel. Ook de Portugees maakte nog aanspraak op de titel, maar hij veroorzaakte een gele vlag na met zijn Techeetah aan te zijn gereden door Lucas di Grassi. De safety car-situatie die volgde, kwam Voor De Vries precies op het goede moment, want Lotterer achter hem kon nu geen gebruik maken van zijn net geactiveerde aanvalsmodus. Di Grassi kreeg later in de race een drive through-penalty voor de touché op Felix da Costa.

Met nog twaalf minuten te gaan, ging het veld weer verder. De Vries mengde zich direct in het gevecht met Nato, Rowland en Sims voor hem, maar kon er voorlopig niet voorbij. Sterker nog, de coureur uit Sneek verloor drie plaatsen na een remfout en moest op P7 aansluiten.

Op dat moment was er nog een minuut of acht te rijden. De Nederlander wist stand te houden tegen een achteropkomende Jean-Eric Vergne en wist met een minuut of drie te gaan zelf aan te dringen bij Pascal Wehrlein op P6. Even probeerde De Vries de Duitser in te halen, maar hij staakte zijn poging toen Wehrlein hard verdedigde. Uiteindelijk werd De Vries nog ingehaald door Sam Bird, maar de achtste plaats was voldoende voor de wereldtitel.

De overwinning in deze tweede E-Prix van het weekend ging naar Nato, voor Rowland op plaats twee en Vandoorne op de derde plaats. Robin Frijns kwam in het stuk nauwelijks voor en werd uiteindelijk twaalfde.

Naast de individuele wereldtitel pakte Mercedes ook de wereldtitel voor constructeurs. Mogelijk was het de laatste race van het Mercedes-fabrieksteam in de Formule E. De formatie trekt naar verwachting de stekker uit het elektrische project.

Uitslag E-Prix II Berlijn